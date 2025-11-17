מכתב ששלח ראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל כבר בספטמבר חושף תמיכה באכיפה נגד הבנייה הבלתי חוקית בגבעות, קו המתיישב עם הרס המבנים שבוצע הבוקר בגבעת צור משגבי

הפינוי בגבעת 'צור משגבי' בגוש עציון מקבל תפנית מעניינית. ראש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, הוא זה שביקש את הרס המאחז.

במכתב ששלח רוזנטל, בחודש ספטמבר, הוא הביע תמיכה ברורה באכיפה נגד הבנייה הבלתי החוקית בגבעות – קו שמתיישב עם הרס המבנים שבוצע הבוקר. רוזנטל פרט במכתבו שורה של תופעות שהובילו לעמדתו, ובהן תלונות על התנהגות פוגענית של תושב, הפצת מכתבים ללא תיאום עם המועצה ויוזמות התיישבותיות פרטיות שנבנו ללא תכנון או אישור.

במכתבו טוען רוזנטל כי למועצה יש תוכניות מסודרות באזור, וכי הבנייה הבלתי מוסדרת "גורמת לאובדן האפשרות לספק מענה לדור החדש של המתיישבים". לדבריו, נוצר פער עמוק בין משפחות שרכשו בתים במסגרת תכנון רשמי לבין כאלה שהקימו מבנים על קרקע ללא הליך מסודר, מצב שהוא מתאר כבלתי אפשרי לקבל.

במכתב נטען עוד כי ההשתלטות הבלתי מבוקרת על קרקעות פוגעת בקיבולת התשתיות וביכולת המועצה לתכנן לטווח ארוך. רוזנטל מזהיר מפני מצב שבו יחידים מחליטים להקים יישובים על דעת עצמם, ללא תיאום עם המועצה, מה שמוביל לדבריו לפגיעה באמון הציבור וביכולת לנהל את ההתיישבות באופן מוסדר.

רוזנטל כותב כי אף שאיש במועצה אינו מעוניין בפגיעה במשפחות, "אם לא נפעל, שלטון החוק על מפעל ההתיישבות יהיה מוטל בספק". הוא מדגיש כי המועצה תמשיך ללוות כל צעיר וצעירה המעוניינים בדיור מסודר, אך לא תוכל לתמוך בבנייה בלתי מוסדרת אשר "גוזלת אדמות מדינה ויוצרת מציאות שאין לה מענה תכנוני".