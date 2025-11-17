כמה כיסאות ריקים יש במדינה? המונודרמה "כל אחד והמים שלו" חוזרת לקאמרי במסגרת פסטיבל "כאן ועכשיו" – הפעם כרלוונטית מתמיד, שנתיים אחרי טראומת 7 באוקטובר

המונודרמה המצליחה "כל אחד והמים שלו", פרי עטו ובימויו של רובי קסוס, תעלה השבוע מחדש במסגרת פסטיבל "כאן ועכשיו" בתיאטרון הקאמרי – ודווקא עכשיו, שנתיים אחרי הטבח של 7 באוקטובר 2023, היא מרגישה רלוונטית וכואבת יותר מאי פעם.

צפו עכשיו בטריילר הרשמי של "כל אחד והמים שלו":

סיפורו האמיתי של מורה שנרדם עם סיוטים

ההצגה, שמבוססת על סיפור אמיתי, עוקבת אחר דניאל, מורה לתיאטרון בן 40, נשוי טרי ואב לבן בכור. בימים הוא אחראי על אירועי התרבות בבית הספר, ובלילות הוא נרדף בסיוטים חוזרים על תלמיד קרוב שאיבד במלחמה קודמת. דניאל נאלץ להתמודד עם כיסא ריק בכיתה, עם טקסי יום זיכרון ועם השאלה הכואבת: איך ממשיכים ללמד כשהלב שבור?

"ההצגה הפכה למראה של כולנו"

"כתבתי את ההצגה על מלחמה אחרת", אומר היוצר רובי קסוס, "אבל מאז ה-7 באוקטובר אני מבין שהכאב של מורה שמאבד תלמיד הוא כאב נצחי. בכל דור הוא חוזר, ובכל פעם הוא פוצע מחדש. פתאום ההצגה הזו הפכה למראה של כולנו".

הצגה זוכת פרסים

עוד לפני המלחמה האחרונה זכתה ההצגה להכרה עצומה. ההצגה עלתה לראשונה במסגרת פסטיבל תיאטרונטו 2023, וזכתה בפרסים: פרס עיצוב התנועה, פרס המחזה, פרס הבמאי, פרס השחקן, ופרס ההצגה של השנה בקטגוריית הצגת היחיד לשנת 2024 במסגרת פסטיבל אסיטאז' להצגות ילדים ונוער. כל זה קרה לפני ה7 באוקטובר.

הכאב של אלפי מורים מול כיסאות ריקים

כעת, כשהחברה הישראלית מתמודדת עם גל חדש של שכול ואבל, ההצגה מעזה לשאול את השאלות הקשות ביותר: מה תפקידו של המורה מול כיסאות ריקים? מה כוחה של האמנות מול כאב שלא נגמר? ומתי הזיכרון הקולקטיבי הופך לכאב אישי שלא ניתן להכיל?

"כל אחד והמים שלו" – כי יש כאב ששייך לכולנו, ויש כאב ששייך רק למי שעמד מול הכיתה והבין שלא כולם יחזרו.

ההצגה תעלה במהלך נובמבר 2025 בתיאטרון הקאמרי במסגרת פסטיבל "כאן ועכשיו".