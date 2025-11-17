חתן ואבי כלה נעצרו בעקבות ירי באירוסין בטירה. השוטרים פתחו בחקירה, לאחר שקיבלו דיווח על ירי בעיר. הם הגיעו לזירה שם מצאו השוטרים תרמילים בכניסה לבית. הם עיכבו לחקירה את החתן ואת אבי הכלה. כך הודיעה המשטרה היום (שני).
השוטרים עכבו את השניים החשודים בתחנת המשטרה בטירה. לאחר החקירה הם שוחררו בתנאים מגבילים כשבמקביל כל הממצאים יועברו בהתאם לממצאיה לתביעה המשטרתית.
במשטרה מדגישים כי נוסיף ונאכוף במלוא העוצמה נגד הירי המסוכן והבלתי חוקי במגזר "בשמחות", תוך הפעלת כלל הסמכויות על מנת לשמור על שלום הציבור, ובכלל זה מעצר בעלי השמחה, פיזור האירוע ותביעה מחמירה למיצוי הדין.
