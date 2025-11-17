חתן ואבי כלה עוכבו לחקירה בעקבות ירי באירוסין בטירה. השוטרים פתחו בחקירה, לאחר שקיבלו דיווח על ירי בעיר. הם הגיעו לבית הכלה שם מצאו תרמילים

חתן ואבי כלה נעצרו בעקבות ירי באירוסין בטירה. השוטרים פתחו בחקירה, לאחר שקיבלו דיווח על ירי בעיר. הם הגיעו לזירה שם מצאו השוטרים תרמילים בכניסה לבית. הם עיכבו לחקירה את החתן ואת אבי הכלה. כך הודיעה המשטרה היום (שני).

השוטרים עכבו את השניים החשודים בתחנת המשטרה בטירה. לאחר החקירה הם שוחררו בתנאים מגבילים כשבמקביל כל הממצאים יועברו בהתאם לממצאיה לתביעה המשטרתית.

עוד באותו נושא האלימות במגזר הערבי: רצח בבית ספר בכפר קרע 13:16 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במשטרה מדגישים כי נוסיף ונאכוף במלוא העוצמה נגד הירי המסוכן והבלתי חוקי במגזר "בשמחות", תוך הפעלת כלל הסמכויות על מנת לשמור על שלום הציבור, ובכלל זה מעצר בעלי השמחה, פיזור האירוע ותביעה מחמירה למיצוי הדין.