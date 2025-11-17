אחרי שנתיים של לחימה רצופה: 400 חיילים ממפקדי ולוחמי אוגדה 98 משתחררים, ועושים זאת בהתנדבות חקלאית מסיבית עם ארגון "חיבורים בחקלאות" בעוטף עזה

כ-400 לוחמי וקציני מילואים מאוגדה 98, שרובם לחמו ברצף מאז 7 באוקטובר 2023 בעזה, בלבנון ובסוריה, בחרו לסיים את שירות המילואים הארוך שלהם בדרך מיוחדת במינה: שבועיים של עבודת כפיים בשדות עוטף עזה, בשיתוף ארגון "חיבורים בחקלאות".

מהקרב אל האדמה

החיילים והמפקדים – מחיילים ועד אלופי משנה – עבדו בשדות שוקדה, כרמיה, יבול, שובה ונתיב העשרה. הם עישבו, קטפו ירקות, חידשו מטעים והקימו חממות חדשות, לצד חקלאים ותיקים ובני גוש קטיף ששבו לבנות את משקיהם מחדש אחרי ההתנתקות.

"חזרנו בדיוק למקום שממנו הכול התחיל"

רס"ן א', מפקד באג"ם ב' של האוגדה, סיפר: "התחושה של עבודת כפיים בעוטף – במקום שבו לפני שנתיים בדיוק היה תחת מתקפת טרור רצחנית – הייתה מרוממת רוח. הרגשנו שאנחנו חלק אמיתי משיקום העוטף ובניית החקלאות מחדש. לסייע לחקלאים שכמעט איבדו הכול נתן לנו תחושה של ציונות אמיתית ועזרה לזולת. זו הייתה סגירת מעגל מושלמת – לחזור ולתרום בדיוק במקום שממנו הכול התחיל".

"כמו שניהלנו את הלחימה – כך סיימנו בשירות אזרחי"

אל"מ (מיל') ר', קצין אג"ם האוגדה: "ב-7 באוקטובר לוחמי אוגדה 98 הקפיצו את עצמם ישירות לעוטף. שנתיים לחמנו ברצף, והשבוע השתחררה מפקדת האוגדה. כשם שהובלנו בלחימה, כך בחרנו לסיים בנגיעה של שירות אזרחי – לסייע במאמץ השיקום של יישובי העוטף. הסיפור האישי של כל חקלאי ריגש אותנו והזכיר לנו שוב את צדקת הדרך שלשמה עמדנו בקו הראשון שנתיים שלמות".

"התמונה היפה ביותר של עם ישראל"

ברכיה רוזנברג, מנכ"ל ארגון "חיבורים בחקלאות": "לראות את מי שהגנו על המדינה בגופם באים עכשיו לשקם אותה בידיהם – זו התמונה היפה ביותר של ערבות הדדית וציונות פשוטה ואמיתית".

המאבק על החקלאות הישראלית נמשך

ארגון "חיבורים בחקלאות" פועל מעל עשור בחיזוק החקלאות הישראלית וההתיישבות. מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל גייס הארגון אלפי מתנדבים מהארץ ומחו"ל כדי לסייע למאות משקים שנפגעו קשות ממחסור בידיים עובדות והרס תשתיות.

הפעילות של לוחמי אוגדה 98 מצטרפת לגל התנדבותי רחב שממשיך לסחוף את החברה הישראלית גם שנתיים אחרי הטבח של 7 באוקטובר, ומעידה יותר מכל על הרוח הישראלית שלא נשברת – לא בקרב ולא בשדות.