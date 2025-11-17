פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד יעקב יתח מחיפה, המואשם בהסתה לגזענות וניסיון לאיומים כלפי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה: "ראית מה קרה לפצ"רית? אנחנו נדאג שאת תתאבדי, תביני"

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד יעקב יתח, תושב חיפה בן 44, בגין הסתה לגזענות וניסיון לאיומים כלפי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו״ד אילן גמבורג מפרקליטות מחוז חיפה, יתח החזיק במהלך התקופה הרלוונטית חשבון טיקטוק פומבי בשם "כהניזם" תחת שם המשתמש kobikanizem, בו פרסם תכנים לציבור הרחב בפני מאות עוקבים.

ב-29 אוקטובר 2025 הנאשם פרסם סרטון בערוץ הטיקטוק שלו, אשר לטענת הפרקליטות מעודדת גזענות כלפי ערבים. "הסרטון כלל הזמנה לעצרת לציון 35 שנים לרצח הרב מאיר כהנא, שעליה הופיע הביטוי 'כהנא צדק' במספר מקומות" נכתב. "ברקע שולב קטע מנאום שנשא כהנא, ובו נאמר: 'אם אתם רוצים מדינה… הפתרון הוא – ערבים החוצה! החוצה!'".

בהמשך, יתח פרסם שני סרטונים נוספים בהם השמיע קריאות קשות נגד היועצת המשפטית לממשלה בפגיעה שלא כדין בגופה, בחירותה, בשמה הטוב ובפרנסתה. באחד הסרטונים נשמע קולו מעל תמונתה של היועצת המשפטית לממשלה, תוך שהוא קורא: "ראית מה קרה לפצ"רית? אנחנו נדאג שאת תתאבדי, תביני. את תהיי בקבר. כן חוקי, לא חוקי – לקבר את תגיעי, יא…".