בהצבעה שנערכה במועדון הדיבייט באוניברסיטת אוקספורד היוקרתית, רוב הסטודנטים תמכו בטענה שישראל מסכנת את המזרח התיכון יותר מהרפובליקה האיסלאמית

בדיון שנערך בסוף השבוע במועדון הדיבייט של אוניברסיטת אוקספורד, הצביעו חברי האיגוד ברוב של 265 מול 113 בעד ההצעה שלפיה ישראל מהווה איום גדול יותר ליציבות האזורית מאשר איראן. הדיון התמקד בהסלמה בזירה הישראלית־פלסטינית, בתוכנית הגרעין האיראנית ובהשפעות הרחבות של המדיניות האזורית של שתי המדינות על המזרח התיכון.

בצד התומך השתתפו נציגי מכללת לינקולן אלכס וובסטר וג'סיקה רואו, ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר מוחמד שתאיה ושר התרבות האיראני לשעבר אטאא' אללה מהאג'ראני. בצד המתנגד הופיעו הסטודנטים קייטי פאניק ו-וויליאם רום, עו"ד זכויות האדם הילל נויר והשגריר הבריטי לשעבר דומיניק צ'ילקוט.

וובסטר טען כי אף שהוא מעריך את ישראל, פעולותיה משפיעות על מעורבות המעצמות ומערערות את היציבות האזורית, בעוד פאניק דחתה את הטענה ואמרה כי איראן, באמצעות רשת הארגונים הנתמכת על ידה ותוכנית הטילים המתקדמת, מהווה איום עמוק יותר. רואו הוסיפה כי ישראל פועלת "בתוקפנות במסווה של הגנה" והביאה דוגמאות מהעבר.

רום התייחס לדפוסי הדיכוי הפנימי באיראן ולמעורבותה בזירה הבינלאומית, בין היתר במלחמה באוקראינה. מנגד טענו תומכי ההצעה כי המשבר ההומניטרי בעזה פוגע בתוקפו של המשפט הבינלאומי. דוברים מהצד המתנגד טענו כי מדיניות איראן ממשיכה דפוסי סכסוך היסטוריים שמערערים את האזור.

נויר הדגיש כי ישראל תורמת ליציבות האזורית יותר מאיראן, אמירה שעוררה תגובות בקהל. מהאג'ראני השווה את מדיניות ישראל למהלכיו של נפוליאון וטען כי היא אחראית למותם של יותר ממיליון איראנים. צ'ילקוט הזהיר מפני רשתות השליחים של איראן ופעילות חיזבאללה אם איראן תתקדם ליכולת גרעינית. לאחר ההצבעה אמרו סטודנטים כי הדיון היה טעון וכי חסרו בו נקודות מבט נוספות.