עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהייתה צפוה להתקיים ביום רביעי הקרוב, בוטלה בשל "עניין בטחוני", כך דווח בחדשות 12.
על פי הדיווח, השופטים במשפטו של נתניהו קיבלו לידיהם מעטפה ובה בקשה לדחיית העדות. לאחר דיון קצר ביניהם החליטו השופטים לאשר את הבקשה.
זו אינה הפעם הראשונה בה השופטים מאשרים לנתניהו לבטל יום עדות בגלל אירועים בטחוניים. במהלך המלחמה בעזה ובלבנון בוטלו ימים שלמים רצופים של עדותו. בחלק מן המקרים יצאה ישראל למבצעים דרמטיים.
