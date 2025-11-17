שר החוץ גדעון סער בדיון על פיצול תפקיד היועמ"שית: "היועצים המשפטיים הם כנראה סוג של מלאכים שאין עליהם ניגוד עניינים".

היום (שני) בוועדת החוקה חוק ומשפט, מתקיים דיון על פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. שר החוץ גדעון סער אמר על הייעוץ המשפטי: "היועצים המשפטיים הם כנראה סוג של מלאכים שאין עליהם ניגוד עניינים".

השר הסביר כי כי פיצול התפקיד היה אמור לקרות בכנסת הקודמת (ממשלת לפיד-בנט), והיה סיכום על כך בהסכמים הקואליציוניים. הוא אף הבהיר זאת לפרקליט המדינה והיועמ"שית מיארה בטרם מונו, ולדבריו הם לא התנגדו בזמנו.

עוד אמר סער: "היועץ המשפטי לממשלה שולט כדיקטטור על היכולת לקבל זכות טיעון בפני בית המשפט למי שקיבל את המנדט שמכהן מכוח אמון הכנסת, זה בלתי סביר. דמיינו מצב ששר נמצא בעניינו דיון על פתיחה בחקירה אצל היועץ המשפטי לממשלה והוא צריך להתווכח איתו במקביל על נושא במשרד שלו, גם עם היועץ שלו וגם עם התליין האפשרי שלו, יש בזה ניגוד עניינים. היועצים המשפטיים הם כנראה סוג של מלאכים שאין עליהם ניגוד עניינים".

עם זאת, סער גם הזהיר מחזרה לחקיקה אגרסיבית: "אני חושב שצריך ללכת למהלך פשוט של פיצול ולא ללכת על "תפסת מרובה לא תפסת" שזה מה שהדריך את הרפורמה המשפטית של ינואר".

כזכור, ההצעה של רוטמן עוסקת בפיצול תפקידי היועמ"ש לשלושה תפקידים שונים: יועץ משפטי, תובע כללי, ומייצג בערכאות.

כמו כן, ההצעה תהפוך את חוות דעתו של היועמ"ש ללא מחייבת, זאת בניגוד לנהוג היום לפי פסקי דין של בג"ץ בהם קבעו כי היועמ"ש הוא הפרשן המוסמך של החוק, וחוות דעתו מחייבת את הממשלה.