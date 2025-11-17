הבחירות לנשיאות צ'ילה הסתיימו ללא הכרעה, כשאף אחד מהמועמדים לא הצליח להשיג 50 אחוז מהקולות. מועמדת המפלגה הקומוניסטית ג'אנט חארה ומועמד הימין הקיצוני חוזה אנטוניו קאסט יתמודדו בסיבוב השני ב-14 בדצמבר

יצביעו שוב: נשיא צ'ילה גבריאל בוריץ' הודיע הבוקר (שני) כי הבחירות לנשיאות המדינה ילכו לסיבוב שני שיתקיים ב-14 בדצמבר – זאת אחרי שהסיבוב הראשון שנערך אתמול הסתיים ללא הכרעה, כשאף אחד מהמועמדים לא הצליח להשיג 50 אחוז מהקולות. מועמדת המפלגה הקומוניסטית בצ'ילה, ג'נט חארה, קיבלה 26.8 אחוז מהקולות, והיא תתמודד מול מועמד הימין הקיצוני חוזה אנטוניו קאסט, שסיים במקום השני עם 24 אחוז מהקולות.

חארה, שנחשבה כמועמדת המובילה לפני פתיחת הקלפיות וזוכה לתמיכה של קואליציית השמאל השולטת, כיהנה בעבר כשרת העבודה בממשל בוריץ'. היא מחזיקה בעמדות אנטי-ישראליות מובהקות, ובחודש שעבר אמרה כי אם תיבחר היא תנתק את היחסים הדיפלומטיים בין צ'ילה וישראל. למרות שהיא התמודדה כמועמדת המפלגה הקומוניסטית, חארה פעלה להרחיק את עצמה מהמפלגה והממשל שלא זוכים לאהדה רבה בצ'ילה, ואפילו רמזה כי תשעה את חברותה במפלגה אם תיבחר.

מנגד, קאסט הוא מועמד הימין הקיצוני, שזכה להשוואות רבות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. קמפיין הבחירות שלו התמקד בנושאי הגירה, כשהוא התחייב לסגור את גבולות המדינה ולגרש כ-300 אלף מהגרים שנכנסו לצ'ילה באופן לא חוקי. התמודדותו בבחירות לנשיאות עוררה סערה בצ'ילה, אחרי שסוכנות הידיעות AP חשפה ב-2021 כי אביו, שנולד בגרמניה, היה חבר במפלגה הנאצית של אדולף היטלר – אך קאסט הכחיש את הטענות הללו פעמים רבות וטען כי אביו גוייס בכפייה לצבא הנאצי.

למרות שחארה זכתה בסיבוב הראשון, קאסט נחשב כעת כפייבוריט לזכות בסיבוב השני – זאת מכיוון ששלושה מהמועמדים שלא עלו לסבב הבא הם מועמדי ימין, שזכו יחד ביותר מ-45 אחוז מהקולות. שניים מהם כבר הודיעו פומבית על תמיכה בקאסט, בעוד שחארה צפויה להישאר בעיקר עם תומכיה מהסיבוב הנוכחי.