ארגון הטרור הרצחני חמאס, אוגר בשבועות האחרונים אמצעי לחימה מתקדמים. על פי גורם זר, הנשק נצבר במדינות שונות באפריקה, בתימן ובמדינות נוספות המביעות תמיכה בארגון הטרור.
על פי הדיווח של אליאור לוי ב'כאן חדשות', לפי התכנון של חמאס, נשק זה נצבר כהכנה ל"יום פקודה" – היום בו, על פי תכנון הארגון, הוא יוברח ויועבר לנקודות אסטרטגיות, כולל לתוך רצועת עזה, כאשר המערכה תתחדש או תגיע לשלב אחר.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
הפעילות הזו של חמאס מתבצעת בזמן שכל הצדדים המעורבים מדברים על הצורך בפירוק הארגון מנשקו. המהלך מהווה עדות נוספת ומשמעותית לכוונות האמיתיות והתכניות ארוכות הטווח של הארגון, המסתכלות אל מעבר למלחמה הנוכחית.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים