כבאות והצלה לישראל, יחד עם גורמי ביטחון והצלה נוספים, יקיימו מחר (שלישי), תרגיל חירום נרחב באצטדיון העירוני בלוד. התרגיל ייערך בין השעות 08:30 ל־12:00, ויישמעו במהלכו אזעקות, תורגש תנועת רכבי חירום ויופעלו תרחישי אש וחילוץ המדמים אירועי חירום.
לציבור מודגש כי מדובר בתרגיל מתוכנן מראש, ללא חשש לאירוע אמת. כוחות ההצלה מבקשים מהתושבים להפגין סבלנות, להישמע להנחיות בשטח ולהימנע מהגעה לאזור האצטדיון בשעות הפעילות.
גורמי המקצוע מציינים כי התרגיל הוא חלק משגרת ההיערכות של מערכי הביטחון וההצלה, שמטרתו שיפור המוכנות לתרחישי חירום ושמירה על ביטחון התושבים.
