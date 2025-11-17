דיווח ראשוני: כוחות גדולים מכתרים בשעה זו את גבעת צור משגבי (גבעת הטילים), מצפון לישוב מיצד במזרח גוש עציון – זאת לקראת הרס בהיקף חריג וחסר תקדים במקום. בגבעה מתגוררות כיום 25 משפחות.
צפו בתיעוד:
מאות תושבים נמצאים כעת בדרכם למקום למחות כנגד ההרס. בתיעודים שפורסמו נראו כי הכוחות הראשונים התפרסו בכניסה לגבעה, והתחילו להיכנס לשטח.
במנהל האזרחי אמרו כי הפינוי נעשה בהתאם לצו שחתם מפקד פיקוד המרכז, זאת לאחר שנטען כי בוצעו במקום פעולות עברייניות ומקרי פשיעה ואלימות חמורים שהשפיעו על ביטחון האזור.
