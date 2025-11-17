שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים, סיכלו מקרה אלימות חמור, עצרו שני חשודים ממזרח ירושלים והצילו את חיי הקורבן שנמצא פצוע ברכב

אמש, התקבל דיווח במוקד המשטרה על שני חשודים שתקפו באלימות אדם אחר סמוך למחסום קלנדיה, גררו אותו לרכבם והסיעו אותו מהמקום.

בעקבות הדיווח, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים הגיעו במהירות למקום וביצעו סריקות נרחבות לאיתור הרכב החשוד. כעבור זמן קצר, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים איתרו את הרכב באזור סמוך, כאשר בתוך הרכב נמצאו שני החשודים, ובמושב האחורי הבחינו הלוחמים בקורבן כשהוא חבול.

הקורבן פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים עם חבלות חמורות בפניו ושני החשודים, תושבי מזרח ירושלים, נעצרו על ידי שוטרי תחנת שפט והועברו לחקירה בתחנה.

מהחקירה עלה כי הרקע למקרה הוא ככל הנראה סכסוך מתמשך בין המעורבים. אמש, הובאו החשודים לבית המשפט, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם לטובת המשך החקירה עד לתאריך 19.11.

משטרת ישראל מדגישה כי מקרים חמורים מעין אלה, הינם חציית קו אדום. השוטרים יפעלו בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת לשים את ידם על חשודים המסכנים את ביטחון הציבור וימשיכו לפעול בנחישות, במהירות ובאפס סובלנות נגד כל מי שינסה לפגוע בביטחון הציבור.