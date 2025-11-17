יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב לפוסט הקשה של שורד השבי רום ברסלבסקי, ואמר כי "יש לנו ממשלה בלי בושה ובלי חמלה. זו בושה גדולה, עוד שפל מדרגה שהממשלה הזאת הביאה אותנו אליה כמדינה וכחברה"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב הבוקר (שני) לפוסט הקשה של שורד השבי רום ברסלבסקי, שסיפר כיצד המדינה מתייחסת אליו מאז שחרורו מידי החמאס. בדבריו תקף את הממשלה על התנהלותה מול הציבור, וקרא לפעול לקדם את הצעת החוק של מפלגתו שנועדה לסייע לשורדי השבי.

"צריך לקרוא את הפוסט של רום ברסלבסקי כמה פעמים כדי להאמין. אחרי הגיהנום שהוא עבר הוא חוזר הביתה, ומופקר שוב" אמר גנץ. "זו לא המדינה שאנחנו רוצים לגדל בה ילדים, זה לא ערכי היהדות והערבות ההדדית ששמרו עלינו במשך שנים".

לדבריו, "יש לנו ממשלה בלי בושה ובלי חמלה, שמתנגדת כבר מעל חצי שנה להצעת החוק של כחול לבן שהגישה ח״כ פנינה תמנו שטה שהיה שם סוף לסבל הזה והיה מעניק לחטופים שלנו ששבו הביתה הזדמנות אמיתית לשיקום. כספים קואליציוניים לשרידות פוליטית – יש. אבל תקציבים למען האזרחים שלנו – אין".

"זו בושה גדולה, עוד שפל מדרגה שהממשלה הזאת הביאה אותנו אליה כמדינה וכחברה" סיכם גנץ. "אנחנו לא נוותר ונגיש את הצעת החוק שלנו שוב, עד שהיא תעבור. בממשלה הזו או אחריה. הגיע הזמן לתיקון".