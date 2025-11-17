למרות הגשמים העזים שירדו לאורך כל סוף השבוע, מפלס הכנרת מציג גם הבוקר נתונים עגומים כשבמהלך היממה האחרונה לא חל שינוי בגובה המפלס והוא נותא כפי שנמדד אתמול בבוקר.
על פי נתוני מדידת רשות המים, מפלס הכנסת עומד הבוקר על -213.355- ס"מ, ללא שינוי מאתמול. עוד עולה מהמדידות כי לכנרת מלאה חסרים 4.555 מטר, וכי המפלס נמוך ב- 0.355 מ' מהקו האדום התחתון.
תחזית מזג אוויר לימים הקרובים
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
יום שלישי: בהיר לרוב. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון, שם ייתכן גם אובך.
יום רביעי: בהיר בד"כ. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל ויבש ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון. ייתכן אובך גם בצפון הארץ וגם במרכזה.
יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון. עדיין ייתכן אובך גם בצפון הארץ ובמרכזה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים