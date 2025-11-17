ראש עיריית ניו יורק היוצא, אריק אדמס, ביקר בכותל המערבי ונשא הצהרה בה התייחס למחויבותו לישראל ולעם היהודי: "אני רוצה להמשיך לשאת בתואר שחשוב לי יותר מכל דבר: אני אח שלכם!"

לקראת סיום כהונתו: ראש עיריית ניו יורק היוצא אריק אדמס הגיע הבוקר (שני) לביקור ותפילה בכותל המערבי, זאת כחלק מביקורו המדיני הרשמי בישראל. אדמס, שיסיים את כהונתו ב-1 בינואר, התקבל באהדה על ידי המתפללים והמבקרים ששהו בזמן ביקורו בכותל.

במהלך הביקור, קיבל ראש העיר הסבר על חשיבות המקום הקדוש עבור העם היהודי כמקור תפילה, תקווה וכיסופים של העם היהודי לאורך הדורות, והודו לו על תמיכתו הבלתי מסויגת במדינת ישראל ועל מאבקו באנטישמיות – ועל כך שהוא בחר לסיים את כהונתו בביקור תמיכה בישראל ובכותל המערבי בירושלים.

בנוסף, אדמס סייר בחפירות החדשות במנהרות הכותל – שם הוצגו בפניו ממצאים ארכיאולוגיים מתקופת חורבן בית המקדש, וכן סייר במיצג החדש 'שער השמיים' שנפתח לאחרונה לציבור המבקרים בכותל המערבי.

"כבר בקרתי כאן במהלך כהונתי, וכשסיימתי רציתי לחזור לכאן, לישראל, וליידע אתכם שאני משרת אתכם כראש העיר, אבל אני רוצה להמשיך לשאת בתואר שחשוב לי יותר מכל דבר: אני אח שלכם" אמר אדמס. "תודה לכם!".

בסיום הביקור, ראש העיר כתב פתק אישי אותו הטמין בין אבני הכותל המערבי וחתם בספר האורחים: "ה' הוא אמיתי והחיים הוכיחו לנו זאת – מי ייתן והתפילות מן הכותל הזה יהפכו למציאות החיים".