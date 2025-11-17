חברת פלאפון דיווחה לבורסה כי חתמה על מזכר הבנות עם חברת הוט לרכישת הוט מובייל תמורת 2.1 מיליארד שקלים. במידה ויושג הסכם, הרכישה תהיה כפופה לאישור משרד התקשורת ורשות התחרות

בדרך לעסקת ענק: חברת פלאפון דיווחה לבורסה הלילה (שני) כי חתמה על מזכר הבנות עם חברת הוט לרכישת הוט מובייל תמורת 2.1 מיליארד שקלים. לפי הדיווח, הרכישה תהיה כפופה לאישור משרד התקשורת ורשות התחרות.

בדיווח לבורסה נאמר כי המזכר כולל מתווה להתקדמות במשא ומתן בין הצדדים, כשהוא קוצב פרק זמן של 45 ימי עסקים לקיום בדיקות נאותות על הוט מובייל, וכן לניהול מגעים לגיבוש הסכמות מסחריות ומשפטיות ביניהם לקראת חתימת הסכם מחייב. חברת פלאפון תוכל להאריך את פרק הזמן ב-15 ימי עסקים נוספים.

עוד נכתב כי במידה וייחתם בסופו של התהליך הסכם מחייב, ביצועו יהיה כפוף לאישורים רגולטוריים שונים – ביניהם משרד התקשורת וכן הממונה על התחרות הכלכלית.