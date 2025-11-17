מכה נוספת לארגון הטרור: במהלך הלילה (שני) כוחות צה״ל, בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר, תקפו וחיסלו את המחבל מחמד עלי שויח’ במרחב אל מנצורי שבדרום לבנון.
צפו בתיעוד מרגעי החיסול:
בצה"ל אמרו כי שויח' פעל כנציג מקומי של חיזבאללה בכפר אל מנצורי, במסגרת תפקידו היה אמון על הקשר בין ארגון הטרור לבין תושבי הכפר בנושאים צבאיים וכלכליים. כמו כן, פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור.
"פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".
חרטא ...
מתי יחסלו כבר את המנקה בשרותים של נסראללה ?07:53 17.11.2025
