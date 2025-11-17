על רקע ההפגנות האלימות נגד חוק הגיוס, ראש אגף המבצעים של המשטרה הכריז על חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני מיהדות התורה כמי שנמצאים ברמת איום דרגה 4 – אחת מרמות האיום הגבוהות ביותר

מתיחות מול הח"כים החרדים: ראש אגף המבצעים של המשטרה, ניצב דוד פילו, הודיע הבוקר (שני) כי הכריז על חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני כמי שנמצאים ברמת איום דרגה 4. מדובר באחת מרמות האיום הגבוהות ביותר, אשר תחייב תגבור אבטחה צמודה לחברי הכנסת מיהדות התורה וכן היערכות מבצעית סביבם.

העלאת רמת האבטחה של גפני ואשר מגיעה בעקבות ההפגנות האלימות של החרדים הקיצוניים נגד חברי הכנסת, במחאה נגד חוק הגיוס. אמש דווח כי עשרות מפגינים מהפלג הירושלמי הפגינו מחוץ לביתו של אשר בבני ברק, כשכוחות משטרה ומג"ב הוזעקו למקום ופעלו לפיזור המפגינים.

נסיון לינץ': חרדים פוצצו את חלונות רכבו של ח"כ יואב בן צור

בסוף השבוע האחרון דווח גם כי חרדים תקפו את רכבו של ח"כ יואב בן צור מש"ס במחאה על חוק הגיוס שמקדמת המפלגה בהסכמות עם הליכוד. בן צור, שהיה בשיעורו של הרב יצחק יוסף, נסע ברחוב אדוניהו באזור שכונת הבוכרים ומאה שערים, וסביבו התגודדו כמה עשרות של חרדים שהחלו להכות את הרכב, להיתלות עליו ובשלב מסוים גם לפוצץ את החלונות. בן צור עצמו לא נפגע וחולץ משם בשלום על ידי לוחמי מג"ב.