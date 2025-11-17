שורד השבי רום ברסלבסקי פרסם פוסט בפייסבוק בו הביע ביקורת קשה על היחס כלפיו מאז שחרורו מהשבי: "אני סובל סבל שהוא לא יכל להיות מתואר, יש לי 10 התקפי חרדה ביום. כל הגופים הממשלתיים מפקירים אותי באופן גורף"

שורד השבי רום ברסלבסקי פרסם הלילה (בין ראשון לשני) פוסט בפייסבוק שבו חשף את ההתמודדות הקשה שלו אחרי מעל שנתיים בשבי החמאס בעזה. בדבריו הביע ביקורת חריפה על התנהלות המדינה כלפיו לאחר שחרורו, לאור התמודדותו עם מצבו הנפשי.

"אולי זה לא נראה לעין, אבל אני סובל סבל שהוא לא יכל להיות מתואר, הרבה מעבר לפוסט טראומה" כתב ברלבסקי. "יש לי בסביבות 10 התקפי חרדה ביום. התקפי חרדה שהם דפיקות לב מואצות מאוד, הזעה, גימגום, רעידות ואף צעקות ואלימות. קשה לי".

"ביום שעליתי על הצלב האדום זה הרגע שהסכמתי לעצמי להישבר, להתפרק, לבכות. עכשיו הדמעות גם עולות לי שוב" המשיך. "ברגע שעליתי לאוטו שלהם אמרתי לעצמי אני לא צריך להחזיק יותר, מותר לי להישבר, זה נגמר. הסיוט שלי נגמר, זה הרגע לאסוף את החלקים".

ברסלבסקי המשיך ותקף את מוסדות המדינה, כשטען כי "משרד הביטחון, הממשלה,מטה החטופים, מנהלת החטופים, המשטרה, כל הגופים הממשלתיים מפקירים אותי באופן גורף, מסננים אותי וכותבים לי שהשעה מאוחרת. בשדה תעופה רמון החליטו לנכון לעכב אותי דקות ארוכות כשאני נכה צה״ל עם פטור מתור ואת אבא שלי בגלל מזוודה חריגה, וגרמו לי לבכות ולהתקף חרדה חמור מאוד, ולפחות שלושה פעמים שאלו שאלות אבטחה ועיכבו אותי וגרמו לי להתקף חרדה חמור משעה 5 בצהריים לעד עכשיו".

"אני אולי מופקר מכל זווית שהיא, מכל גורם שהוא, מקבל רק זלזול מצד המדינה מהרגע שחזרתי" אמר בכאב. "60 אלף שקל, זה המענק שמקבל שורד שבי חמאס אחרי שנתיים. 60 אלף שקל. פשוט בושה .מענק שחרור. בנימין נתניהו או בן גביר עדיין לא יצרו קשר. כלום".

עם זאת, ברסלבסקי טען כי "הכח, האהבה , האחדות של העם זה מה שמחזיק אותי חזק להילחם במפלצות האלה. על זה אני מודה, ושכל הקנאים יישרפו. אז לכל מי שקל על המקלדת ומגיב לקמפיינים של חטופים – 'למה לתרום להם', 'סחטנים', 'המשפחה שלהם גנבים', 'למה לתרום להם המדינה נותנת להם מספיק' – אז הנה, אני אשבור את כל הסטיגמות שלכם – המדינה לא נותנת מספיק. משרד הביטחון והמדינה צוחקים לנו בפנים, חוץ מ-9 אלף משכורת חודשית אנחנו לא מקבלים שום דבר שהוא משמעותי. אך רק בזכותכם-גויסו לכל החטופים כבר מיליונים! שזה לא התפקיד של העם, זה התפקיד של המדינה".