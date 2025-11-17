למרות הלחצים מצד ישראל, גורמים בירושלים מעריכים כי ארה"ב לא צפויה לשנות את הנוסח של הצעת ההחלטה שתובא לאישור מועצת הביטחון של האו"ם

רגע האמת הגיע: מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס היום (שני) לדיון על הצעת ההחלטה האמריקנית שכוללת "מפת דרכים" להקמת מדינה פלסטינית. למרות לחצים רבים שהופעלו מהצד הישראלי, ההערכה של גורמים בירושלים היא שארה"ב לא תשנה את הנוסח שיובא לאישור.

אמש דווח כי ארה"ב השיגה רוב למעבר ההחלטה במועצה – כשרוסיה לא צפויה להטיל ווטו על ההחלטה האמריקנית. זאת למרות שרוסיה עצמה פעלה לקדם החלטה מקבילה ומנוגדת להצעה האמריקנית בנושא עזה.

במקביל, בחמאס מביעים התנגדות קשה להצעת ההחלטה, אשר לצד ההתייחסות למדינה פלסטינית כוללת גם את פירוק הארגון מנשקו ופירוז רצועת עזה, כפי שהובטח בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא דונלד טראמפ. כעת גורמים בחמאס מפעילים לחץ על אלג'יריה, אשר ממונה כחברה זמנית במועצת הביטחון של האו"ם, ויכולה להתנגד להצעה.