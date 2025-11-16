שר החוץ גדעון סער תקף בפני משלחת של 160 מנהיגים צעירים מגרמניה את רעיון המדינה הפלסטינית, ואמר כי תקום "מדינת טרור חמאסית".

שר החוץ גדעון סער נפגש עם משלחת ענק מגרמניה, שכללה 160 מנהיגים צעירים ממגוון תחומים. בדבריו בפני ההתכנסות יצא סער כנגד רעיון הקמת המדינה הפלסטינית, שתופס תאוצה בשיח המדיני.

במהלך דבריו בפני המשתתפים, תקף סער בחריפות את התפיסה האירופית התומכת ברעיון הקמת מדינה פלסטינית. לדבריו, מדובר ביוזמה מסוכנת שאינה מבינה את המציאות הביטחונית באזור.

״יש באירופה אובססיה. בעודנו מתמודדים עם מדינות הטרור בלבנון, עזה ותימן, מציעים לנו להקים מדינת טרור פלסטינית בלב ארצנו הקטנה. מדינה פלסטינית תהיה מדינת טרור חמאסית״, אמר.

המפגש התקיים במסגרת קבלת הפנים שארגן משרד החוץ עם פתיחת הביקור. את המשלחת מוביל שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור, והיא הגיעה לישראל בטיסה חגיגית שצבעיה הותאמו לציון ששת עשורי היחסים בין המדינות.

סער חידד בדבריו כי ישראל מחויבת לשלום, אך הדגיש כי הקמת מדינה פלסטינית בתנאים הנוכחיים תהווה סכנה ממשית לביטחון המדינה:

״בעודנו מתמודדים עם גורמי טרור בשלוש חזיתות, אי אפשר לצפות מישראל להקים ישות נוספת שתהפוך למוקד טרור. זה לא שלום – זו אשליה מסוכנת״, אמר.