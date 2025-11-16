חמאס מביעים אי שביעות רצון מהצעת ההחלטה האמריקנית שהוגשה לאו"ם, למרות סעיף ה"מדינה הפלסטינית" ומנסים להביא להפלת ההחלטה

האם ישראל שוב תינצל ממפלה מדינית בזכות אויביה? בחמאס מביעים התנגדות קשה להצעת ההחלטה שהגישה ארה"ב לאו"ם אשר כוללת "מפת דרכים" למדינה פלסטינית, אשר כוללת גם את פירוק הארגון מנשקו.

בכירי חמאס לוחצים על אלג'יריה, אחת מהחברות הזמניות במועצת הביטחון, להתנגד להחלטה. בניסיון למנוע את מעבר החלטת ארה"ב לסיום הסכסוך.

על פי פרסומים בינלאומיים בנושא, ארגון הטרור מתנגד להצעת ההחלטה, שכוללת בתוכה גם סעיפים על פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה, כפי שהובטח בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ.

כעת גורמים בחמאס מפעילים לחץ על אלג'יריה, אשר ממונה כחברה זמנית במועצת הביטחון של האו"ם, ויכולה להתנגד להצעה. למרות זאת, עד כה לא ברורה תמונת ההצבעה, ועד כמה צמודה (אם בכלל) תהיה ההצבעה, על כן לא ברור שגם אם אלג'יריה תתנגד, יהיו לכך השלכות כנגד ההחלטה.