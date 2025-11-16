הרב אליהו זייני יצא למתקפה חריפה נגד הסכם הפסקת האש בעזה, המעורבות האמריקאית בהחלטות ישראליות ואת ההשלכות המדיניות שהגיעו בעקבותיו

הרב אליהו זייני, ראש ישיבת ההסדר בחיפה, "אור וישועה", יצא בחריפות כנגד ההסכם של ישראל עם ארה"ב והצעדים המדיניים הבאים בעקבותיו לאורך השבועות והימים האחרונים. זייני הגדיר את ההסכם כ-"פשע שאין כדוגמתו".

הרב זייני פרסם סרטון ברשתות החברתיות, בן תקף לעומק את הסכם הפסקת האש שנחתם בעזה, בין ישראל וארצות הברית, ואת ההשלכות המדיניות אשר גרר בעקבותיו.

"מרגיש שאנחנו נמצאים במצב בו אנחנו כפופים, מכל וכל, לארצות הברית, הופכים למדינה ה-51" תקף הרב זייני.

"לפני כשנתיים כתבתי מאמר, והבעתי אותו לראש הממשלה בעצמו. הפנייה לעזרה מביידן הופכת אותנו למדינה ה-51, ועכשיו בציבוריות מתחילים להרגיש את זה".

"נכון שבתחילת המלחמה לא הייתה לנו ברירה, מדינת ישראל אכולה ריקבון חולני, במה שאנחנו רגילים מאז לכנות 'קונספציה' שפגעה קשות במטה הכללי, ובכל ההנהגה".

"הממשלה הנוכחית, בראשה מר נתניהו, שמצד אחד אי אפשר להתעלם שלא היה אדם ברמה שלו שעמד מול כל הקשיים, וכל החזיתות". הסביר זייני.

אך מיד הפנה את חיצי הביקורת בחזרה אל ראש הממשלה: "מתוך ידידותו האישית של מר טראמפ, נתניהו לא הבין לא הוא מוביל, הוא תמך בנו, אבל הוביל מחיר שאין כדוגמתו".

זייני נזף בהמולה המאושרת סביב ההסכם: "ההסכם שנחתם בחגיגה גדולה בכנסת, ערב הושענא רבה, כנסת ישראל מתייחסת אליו כמשיח".

"אינני מזלזל בידידותו (של טראמפ), אך אני רוצה שכולנו נבין שההסכם הזה נכפה על מר נתניהו, הוא הסכם קטסטרופלי כפי שלא היה אף פעם, מכאן והלאה הכל כפוף לארצות הברית".