בפעם השנייה תוך יממה, כוחות סיירת צנחנים זיהו וחיסלו מחבל שניסה לפגוע בהם במהלך פעילות במחנה פרעה. לא דווח על נפגעים בקרב הלוחמים

תקרית נוספת בשומרון: דובר צה"ל אישר כעת (ראשון) כי בפעילות התקפית של סיירת צנחנים במחנה פרעה שבחטיבת מנשה, זוהה מחבל שניסה לפגוע בכוח במהלך הפעילות במרחב. הכוח ירה לעברו וחיסל את המחבל, כשאין נפגעים בקרב הלוחמים.

זו הפעם השנייה ביממה האחרונה שבה דווח על תקרית ביטחונית באזור, אחרי שהבוקר דוות על אירוע דומה שהתרחש במהלך הלילה בשכם. לפי הודעת דובר צה"ל, האירוע התרחש במהלך פעילות התקפית של גדוד מילואים מחטיבת שומרון, כאשר מחבל השליך מטען לעבר כוחות צה"ל באזור.

בצה"ל הדגישו כי הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל שהשליך לעברם את המטען. גם באירוע הזה לא נרשמו נפגעים בקרב הלוחמים.