עיתונאי חדשות 12, גיא פלג, אחת הדמויות המזוהות ביותר בתקשורת עם קבוצת הכדורגל מכבי חיפה, תקף היום בחריפות את יו"ר הקבוצה יעקב שחר, לאחר שזה לא גינה את קריאות האיהדים נגדו.

בתגניתו ברדיו 103FM אמר פלג: "יענקל'ה שחר ואישתו נילי – אני חב להם חוב גדול והם אנשים יקירים לליבי, יחד עם זאת שחר התגלה כאדם חלש, נעדר עמוד שדרה. זה לא יענקל'ה שהכרתי".

פלג הוסיף ואמר כי "ברמה האישית התאכזבתי ממנו אכזבה קשה. הוא היה צריך להרים לי טלפון. התנהגות כ"כ עלובה. מה נהיה ממנו?".