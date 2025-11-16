שר הביטחון ישראל כ"ץ עדכן כי "המבצע להריסת מנהרות הטרור של החמאס בעזה מתקדם היטב", והדגיש כי "הכוח הרב לאומי בהובלת ארה"ב אמור לטפל בפירוז ופירוק החמאס מנשקו בעזה הישנה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הערב (ראשון) להמשך הפעילות של צה"ל ברצועת עזה, כשציין כי הכוחות פועלים להרוס את המנהרות של חמאס. עוד הדגיש בדבריו כי ארה"ב והכח הבינלאומי אמור להיות מי שאחראי על הטיפול בפירוקו של חמאס מנשק.

"עודכנתי כעת ע"י סגן הרמטכ"ל כי המבצע להריסת מנהרות הטרור של החמאס בעזה מתקדם היטב" אמר כ"ץ. "צה"ל פועל להרס המנהרות באמצעות פיצוצים, או מילוי והזרמת בטון נוזלי לתוך המנהרות בכל השטח שבשליטתו. הכוח הרב לאומי בהובלת ארה"ב אמור לטפל בפירוז ופירוק החמאס מנשקו בעזה הישנה".

דבריו של כ"ץ מגיעים אחרי שמוקדם יותר היום הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב באוגדת עזה, במהלכו התייחס לפעילות של צה"ל ברצועה וציין כי "במקביל לתהליך המבצעי הנוכחי, אם נידרש, עלינו להיות ערוכים למעבר מהיר להתקפה רחבה לכיבוש שטחים ברצועת עזה מעברו השני של הקו הצהוב".

זמיר אמר כי "כוחותינו ממשיכים לפעול לאורך הקו הצהוב לטיהור המרחב וכיסי האויב. פיקוד הדרום ימשיך לפעול בנחישות למימוש המשימה להשמדת מחבלים ותשתיות בתת-הקרקע, ותוך שמירה הדוקה על ביטחון כוחותינו. נמשיך לעמוד על כך ששלטון חמאס לא יתקיים בצד השני של הגבול. גם אם הדבר ידרוש זמן – נתמיד במשימת פירוק החמאס ופירוז הרצועה, נשיג זאת בדרך הסכמית או בדרך צבאית".