מועצת הביטחון של האו"ם תקבל מחר החלטת הצעה אמריקנית הכוללת "נתיב למדינה פלסטינית", ישראל נדחקה החוצה

ישראל ממשיכה לשקוע עמוק יותר ויותר בבוץ הבינלאומי, לאחר שנחשף כי הצעת ההחלטה האמריקאית שהוגשה לאו"ם כוללת "נתיב מהימן למדינה פלסטינית", הושג רוב למעבר ההחלטה במועצת הביטחון של הארגון, הגוף היחידי שיכול "לכפות" הקמת מדינה.

פניית הפרסה של ממשל טראמפ בנושא הפסקת האש והלחימה בעזה ובאזור כולו ממשיכה, ופונה על פי כל הסימנים כנגד האינטרסים של ישראל. ההחלטה האמריקאית שהוגשה למועצת האו"ם וכוללת "נתיב מהימן להגדרה עצמית ומדינה פלסטינית", הגיעה לנקודת האל חזור.

עוד באותו נושא כ"ץ: "מדיניות ישראל ברורה: לא תקום מדינה פלסטינית" 08:37 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

על פי דיווחים בעולם, המשלחת האמריקאית השיגה רוב קונקרטי להחלטה במועצת הביטחון של האו"ם, כאשר רוסיה לא צפויה להטיל ווטו על ההחלטה, למרות שפעלה לקדם החלטה מקבילה ומנוגדת להצעה האמריקנית בנושא עזה.

ההצבעה צפויה להתקיים מחר, על פי דיווחים נוספים, ישראל פועלת לשנות את נוסח ההחלטה ככל הניתן, אך הסיכויים לכך נמוכים.