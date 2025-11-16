ישראל ממשיכה לשקוע עמוק יותר ויותר בבוץ הבינלאומי, לאחר שנחשף כי הצעת ההחלטה האמריקאית שהוגשה לאו"ם כוללת "נתיב מהימן למדינה פלסטינית", הושג רוב למעבר ההחלטה במועצת הביטחון של הארגון, הגוף היחידי שיכול "לכפות" הקמת מדינה.
פניית הפרסה של ממשל טראמפ בנושא הפסקת האש והלחימה בעזה ובאזור כולו ממשיכה, ופונה על פי כל הסימנים כנגד האינטרסים של ישראל. ההחלטה האמריקאית שהוגשה למועצת האו"ם וכוללת "נתיב מהימן להגדרה עצמית ומדינה פלסטינית", הגיעה לנקודת האל חזור.
על פי דיווחים בעולם, המשלחת האמריקאית השיגה רוב קונקרטי להחלטה במועצת הביטחון של האו"ם, כאשר רוסיה לא צפויה להטיל ווטו על ההחלטה, למרות שפעלה לקדם החלטה מקבילה ומנוגדת להצעה האמריקנית בנושא עזה.
ההצבעה צפויה להתקיים מחר, על פי דיווחים נוספים, ישראל פועלת לשנות את נוסח ההחלטה ככל הניתן, אך הסיכויים לכך נמוכים.
שירי מנתניה
העיקר האינטרס של ביבי: התערבות טראמפ במשפט שלו.18:01 16.11.2025
מוטי הקרייתי
ידידנו הנשיא טראמפ DONT הסוכריות האחרונות שהענקת לנו מורעלות.17:58 16.11.2025
שם משמואל
אם זה נכון זה פתח לתקווה גדולה. אני מתחיל להאמין שהימנים שקראו לטראמפ משיח בן יוסף אולי צדקו.18:06 16.11.2025
רובין
מלחמה על יהודה ושומרון התחילה18:55 16.11.2025
דוד
מטומטם הבנימין נתניהו הזה. שלא ברא השטן.18:52 16.11.2025
