תיק שדה תימן: איסור היציאה מהארץ הוסר מהלוחמים, זאת לאחר שבית הדין קיבל היום את בקשת עורכי הדין עדי קידר ונתי רום מארגון חוננו.

ההחלטה מגיעה לאחר הודעת אל"מ אלי לברטוב התובע הצבאי הראשי לבית הדין כי הוא אינו מתנגד לבקשת עורכי הדין.

בתוך כך, במהלך דיון שהתקיים ביום חמישי האחרון בבית הדין הצבאי, התקבלה החלטה משמעותית הנוגעת להמשך ההליכים המשפטיים נגד חיילי כוח 100.

כפי שדווח על ידי הכתבים מוריה אסרף ודורון קדוש, התובע הצבאי הראשי, אל"מ אלי לברטוב, הודיע בדיון כי ההחלטה הסופית לגבי כתב האישום נגד החיילים, תתקבל על ידי הפרקליט הצבאי הראשי החדש (הפצ"ר) שייכנס לתפקידו בעוד כשבועיים.

ההודעה התקבלה במסגרת הדיון שבחן בקשה לביטול כתב האישום שהוגש נגד החיילים.

בעקבות הודעת התובע, בית הדין הצבאי הורה על השהיית הליך הגישור שהתנהל בתיק בין הסנגורים לבין הפרקליטות הצבאית.

הבקשה להשהות את הגישור הוגשה על ידי עו"ד אבי עמירם, המייצג את אחד מחיילי כוח 100.

המשמעות המיידית של ההחלטה היא עצירת כלל ההליכים המשפטיים נגד חיילי כוח 100 בשלב זה. הליכים אלו יישארו מושהים עד לכניסת הפצ"ר החדש לתפקידו וקבלת ההחלטות על ידו בנוגע לניהול התיק הרגיש.