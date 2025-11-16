המתמודדת ב"כוכב הבא" מסבירה לרותם סלע ואסי עזר כי התחתנה בגיל צעיר בגלל שהיא הייתה בל"חית. כך גילו השניים את הפירוש למושג הכי מגזרי שיש

מנחי "הכוכב הבא" מגלים את הפירוש למושג הכי מגזרי: אליאור שמש התפרסמה לפני מספר שנים כאשר סיפרה באודישן ל"דה וויס" כי היא הכי נהנית לשיר מזמורי שבת. שמש, בת 25 מרמת גן, החלה את דרכה המוזיקלית המקצועית בתקופת השירות הלאומי שלה, כשהייתה חלק מהרכבי ג'אז.

כעת היא מגיעה להתמודד ב"כוכב הבא", כשהיא כבר יותר בוגרת וגם פחות דתייה. למרות זאת היא החליטה להתחתן בגיל צעיר וגם הסבירה לאסי עזר ורותם סלע שהיא הייתה בל"חית. כשהשניים שאלו מה הפירוש של המושג, הסבירו במשפחה הקרובה כי מדובר ב"בחורות לחוצות חתונה". רותם סלע קצת הסתבכה כשניסתה לומר את המילה "בל"חיות" ברבים והגתה זאת כ-"בל"חמיות".

גם בן זוגה של שמש, אבי אשור, הגיע להתחרות בתכנית. השניים סיפרו כי התחתנו אחרי 9 חודשים של היכרות בלבד: "כלום זמן, ישר ידענו שזה זה".