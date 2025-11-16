בחודשים האחרונים חלה עלייה בדיווחים על נערים וילדים המותקפים בגז מדמיע בסמוך לקניון ג'י סיטי שבעיר ראשון לציון. מדובר בקבוצת בני נוער הממתינה לקורבנות תמימים ומרססת אותם ללא כל סיבה. על פי הדיווח של אדר גיציס בחדשות 12, רק בשבוע האחרון פונו שני ילדים כבני 12 לבית החולים לאחר שסבלו מכוויות בעיניים כתוצאה מהתקיפה.
ג', ילד בן 12 תושב העיר, סיפר על רגעי האימה שחווה בסוף השבוע שעבר: הוא יצא עם חבריו לבילוי בקולנוע כאשר הותקף בגז מדמיע על ידי קבוצת נערים. לדבריו, התוקפים פעלו "ללא סיבה וללא רחמים". בשיחה שפורסמה ב-N12, תיאר הילד כי בדרך לקולנוע, ניסתה קבוצת נערים לדבר איתם באופן לא ברור, ולפני שהספיקו לענות, הוא וחברו רוססו בגז מדמיע בכל הגוף.
השניים פונו באמבולנס לקבלת טיפול בבית החולים כשעיניהם סובלות מכוויות. תלונה הוגשה בעקבות המקרה למשטרת ישראל.
אמו של ג' פרסמה את פרטי המקרה ברשתות החברתיות, וגילתה להפתעתה כי ילדים ונערים רבים נוספים חוו מקרים דומים באזור קניון ג'י סיטי. ההערכה היא שמדובר באותה קבוצת נערים הפועלת באופן שיטתי.
ח', שהותקף בעצמו לפני מספר שבועות בסמוך למתחם, סיפר על הפחד והבהלה שחווה: "מאז אני באמת מפחד לצאת מהבית, אני לא יודע אם אתקל בהם שוב". לדבריו, שיטת הפעולה של הקבוצה כוללת הטרדה, ריסוס בגז מדמיע או מכות אגרופים ובעיטות, ולאחר מכן בריחה מהירה מהמקום.
ח' סיכם את המניע של התוקפים: "הם עושים את זה בשביל הצחוקים… ראיתי איך הם צוחקים ביניהם, זה הבילוי שלהם – להשפיל, לפצוע ילדים אחרים ולברוח. הם ממשיכים כי אף אחד לא עוצר אותם".
במשטרה מבהירים כי חוקרים בוחנים את כל התלונות ואת המקרים שדווחו, ומבצעים "פעולות משמעותיות" כדי לאתר את המעורבים ולמנוע מקרים נוספים. גורם משטרתי מסר כי הם "עוקבים מקרוב אחר כל תלונה, הורדנו משמעותית את מספר האירועים האלימים שהתרחשו באזור, וממשיכים להיאבק בכלים שברשותנו במבצעי המעשה".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
השוטר אזולאי
תחזירו את שוטרי המקוף17:43 16.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
השוטר אזולאי
תחזירו את שוטרי המקוף17:43 16.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר