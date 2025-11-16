מהפכה בעיר לוד כלקח ממבצע 'שומר החומות': גיוס שיא למתנדבי כיתות הכוננות ועלייה חדה במתגייסים למשטרה במקביל לירידה בכמות העוזבים

לוד מציגה בשנים האחרונות שיפור ניכר במערך הביטחון העירוני, הן בגיוס שוטרים והן בהרחבת מערך כיתות הכוננות. מגמות אלה תואמות את הרפורמה הארצית שהוביל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, במסגרתה הוקמו מאז כניסתו לתפקיד מעל 1,000 כיתות כוננות חדשות ברחבי הארץ, לצד העלאת שכר השוטרים שהביאה לעלייה בגיוסים ושיפור בשימור כוח האדם במשטרה.

לפי הנתונים, ישנה עלייה חדה במצבת כוח האדם בתחנת לוד: נתוני הגיוס הצפויים ל-2025 מראים מגמת התחזקות ברורה בתחנת לוד בשנים 2022–2025: 2022 – 17 גיוסים, 2023 – 15 גיוסים, 2024 – 24 גיוסים, 2025 – 26 גיוסים (שנת שיא).

במקביל, נרשמה ירידה במספר המתפטרים: בשנים 2022-2023 נרשמו 9 מתפטרים בכל שנה, אך בשנת 2024 נרשמה צניחה ל-2 מתפטרים בלבד – ירידה של כ-78% בשנה אחת.

בשנת 2025 נרשמה עלייה ל-5 מתפטרים, אך עדיין מדובר במספר נמוך בהשוואה לשנים קודמות.

בסיכום מאזן הנטו הכולל של גיוסים מול עזיבות – תחנת לוד גדלה בתקופת השר בן גביר ב-31 שוטרים, נתון שממחיש את ההתחזקות המערכתית של התחנה.

זינוק בכיתות הכוננות

במהלך פרעות תשפ"א ומבצע 'שומר החומות', התברר שכמות כיתות הכוננות בלוד ובערים המעורבות אינה מספקת. בסוף שנת 2022 פעלה בלוד כיתת כוננות אחת בלבד ובה כ-25 מתנדבים.

נכון ל-2025 פועלות בעיר כבר 8 כיתות כוננות פעילות, 118 מתנדבים מוסמכים.

מדובר בזינוק של מאות אחוזים, שמעניק לעיר יכולת תגובה מהירה ופריסה רחבה יותר של כוחות ביטחון אזרחיים.

הנתונים מצביעים על מגמת שיפור עקבית באחוזי האיוש, עלייה במאזן הגיוסים נטו, התחזקות משמעותית של מערך הכוננות בעיר ושיפור ביכולת המבצעית. על פי גורמי הביטחון, השילוב בין תוספת כוח האדם לבין הכפלת כיתות הכוננות בעיר תורם לשיפור זמן התגובה, להגברת הנראות המשטרתית ולעלייה ביכולת המבצעית של התחנה.