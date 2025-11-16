משרד הבריאות עדכן כי חולה חצבת שהה באירוע באולם "כתר הרימון" בבני ברק ביום שלישי האחרון. המשתתפים באירוע נקראו ליצור קשר ולוודא שהם מחוסנים

התפרצות החצבת בישראל: משרד הבריאות עדכן היום (ראשון) על חולה חצבת ששהה באירוע באולם "כתר הרימון" בבני ברק, וקרא לכל המוזמנים מהאירוע ששהו באולם באותו זמן ליצור קשר עם מוקד קול הבריאות.

לפי הודעת המשרד, חולה החצבת היה באולם שברחוב אהרונוביץ 10 בבני ברק ביום שלישי האחרון (ה-11 בנובמבר 2025) החל מהשעה 23:00. "משרד הבריאות מבקש מאנשים ששהו באירוע לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות המשרד", נמסר. "חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן – מצילה חיים".

עוד הודגשו המלצות לגבי החיסון נגד חצבת, לפיהם מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית). במקומות עם התפרצות מומלץ להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, וכן ניתנה המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

במשרד הבריאות הבהירו כי האזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו הם: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והישוב תקוע. "במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים" נאמר. "משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה".