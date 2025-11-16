איראן בעיצומו של משבר מים חריף, והמנהיג העליון חמינאי הורה על תפילות המוניות "להורדת גשמים".

המשטר האיראני הגיע לנקודת שבר חדשה במשבר המים במדינה, וללא פתרונות, שלטון האייתולות הכריז על מהלך דתי חסר תקדים. המנהיג העליון של איראן, האייתולה חמינאי, פקד על אנשיי הדת במדינה לקיים תפילות המוניות "להבאת גשמים".

איראן ניצבת מול אחד ממשברי המים החריפים בתולדותיה. שנים של ניהול כושל, הידלדלות מקורות טבעיים, שינויי אקלים ומחדלים ממשלתיים הביאו את המדינה לסף יובש מסוכן, והציבור כבר מרגיש את המחסור בכל רובדי החיים: בחקלאות, בבריאות, ובאספקת המים לערים הגדולות.

אולם במקום פתרונות טכנולוגיים, תכניות חירום לאומיות או רפורמות ניהול מים, המשטר האיראני בחר בצעד יוצא דופן: גיוס הדת, לפחות למראית עין עממית.

בהוראה פומבית ונדירה, הורה המנהיג העליון חמינאי לאנשי הדת, האימאמים ומוסדות ההוראה הדתיים ברחבי איראן ליזום ולארגן תפילות המוניות "להורדת גשמים".

בתוך שעות, התמונות החלו לזרום: אלפי מתפללים מתכנסים באוניברסיטאות, בכיכרות, במסגדים ובמגרשי תפילה פתוחים — כולם פונים לשמיים בתקווה לשינוי מזג האוויר.

ברחבי המדינה התקיימו עשרות עצרות תפילה. בתמונה שפורסמה היום נראים המונים מתקבצים בשטח אוניברסיטת טהרן, בתפילה שהנוכחות בה הייתה חובה לכלל תלמידי האסלאם באוניברסיטה.