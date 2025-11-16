לאחר שהממשלה החליטה על הקמת "ועדת חקירה בלתי תלויה" לאירועי ה-7 באוקטובר, באופוזיציה הגיבו בזעם וקראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. איזנקוט: "ועדת הטיוח והקומבינה". גולן: "נחקר לא ממנה את החוקרים שלו"

במפלגות האופוזיציה הגיבו בזעם להחלטת הממשלה היום (ראשון) על הקמת "ועדת חקירה בלתי תלויה" לאירועי ה-7 באוקטובר, זאת בניגוד לקריאות בציבור ובמערכת הפוליטית להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בדבריהם טענו כי לא ניתן לאפשר לאחראים על המחדל שהוביל לטבח בעוטף עזה להיות בשליטה על מינוי החוקרים.

לדברי ראש האופוזיציה יאיר לפיד, "הממשלה עושה הכל כדי לברוח מהאמת ולהתחמק מאחריות. יש הסכמה ציבורית רחבה על ועדת חקירה ממלכתית. זה מה שהמדינה צריכה, זה מה שהציבור דורש וזה מה שיהיה. הסירוב שלהם לחקור את כישלונותיהם מסכן את ביטחון המדינה, מהווה עלבון ובריחה מאחריות מול החיילים והמשפחות שהקריבו כל כך הרבה מאז ה-7.10".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן טען כי "במקום לחשוף את האמת על הטבח הנורא, ממשלת המחדל מקימה ועדת טיוח. הם איבדו שליטה על המדינה והקרב האחרון שלהם הוא נגד חקר האמת. אף אחד לא יצליח לברוח. אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית. הכל ייבדק, כולם יחקרו. מי שאשם – ישלם!".

עוד באותו נושא הממשלה החליטה: ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי 7 באוקטובר

"ממשלת השבעה באוקטובר, שראשיה הם היחידים שמסרבים לקחת אחריות על הגרוע באסונות ישראל ולא ראויים לשמש באף תפקיד הנהגה – מקימים את ועדת הטיוח והקומבינה" הוסיף הרמטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט. "לא ייתכן שהאחראים למחדל הם שיקבעו את הרכבה ותחומי האחריות שלה באמתלה של הסכמה רחבה. ברור שהכל נובע מפחד והיסטריה מתוצאותיה של חקירה אמיתית ובלתי תלויה".

איזנקוט הוסיף והבהיר כי "הקמת ועדת חקירה ממלכתית על פי חוק – צעד ראשון לריפוי ותיקון שאנחנו נבצע. לא נוותר. זה בנפשנו".

גם יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, אמר בתגובה כי "נחקר לא ממנה את החוקרים שלו. את השבעה באוקטובר תחקור ועדת חקירה ממלכתית. זו הבטחה".

במקביל, בתנועה לאיכות השלטון ציינו כי "מדובר בניסיון שקוף להתחמק מחקירה אמיתית ועצמאית של המחדל הכי גדול בתולדות המדינה. בית המשפט העליון קבע באופן ברור שאין מחלוקת אמיתית באשר לעצם הצורך בהקמת ועדה ממלכתית בעלת סמכויות חקירה נרחבות – אבל הממשלה מתעלמת מההחלטה ומקימה ועדה שתחקור את עצמה. זו לא ועדת חקירה – זו ועדת טיוח. החטופים שחזרו, החללים שנפלו, והציבור כולו מגיעה להם חקירה אמיתית, עצמאית ובלתי תלויה – לא ועדה שהממשלה תקבע את המנדט שלה ותשלוט בהרכבה. התנועה תמשיך להילחם בכל הכלים המשפטיים והציבוריים להקמת ועדת חקירה ממלכתית אמיתית".