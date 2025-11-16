יום אחרי ניסיון הפריצה למשכנה של נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום, המשטרה עדכנה כי מעל 100 בני אדם נפצעו במהומות מחוץ לארמון במקסיקו סיטי. 20 מהמפגינים נעצרו והועברו לחקירה

המחאות האלימות במקסיקו: יום אחרי ניסיון הפריצה למשכנה של נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום וריסוס כתובות הנאצה האנטישמיות על קירות ביתה, המשטרה המקומית עדכנה כי יותר מ-100 בני אדם נפצעו במהומות שנרשמו אמש (שבת) במתחם במקסיקו סיטי. בהודעת המשטרה נאמר כי 20 מהמפגינים נעצרו בהתפרעויות, כשהם הועברו לחקירה.

כאמור, אמש פורסם כי מאות מפגינים מארגון דור ה-Z במקסיקו מחו מול משכנה של הנשיאה היהודייה, ולפי עדויות גם הצליחו לפרוץ למתחם. בנוסף, הבוקר דווח כי כתובות נאצה רוססו על קירות ביתה של שיינבאום, בהם נכתב "יהודיה זו*ה". בעקבות האירוע, שר החוץ גדעון סער הביע תמיכה בציוץ בספרדית, כשכתב כי "ישראל מגנה בתוקף את העלבונות האנטישמיים והסקסיסטיים שהופנו כלפי הנשיאה. אין מקום להתקפות כאלה בשיח הפוליטי. יש לדחות באופן חד משמעי את כל צורות האנטישמיות, בכל הקשר".

גל המחאה של הצעירים שמכנים את עצמם דור ה-Z מביע זעם על רמות הפשיעה והאלימות בהם נגועה המדינה, כשהטריגר למהומות הן רצח ראש עיריית אורואפן, קרלוס מנזו, שהיה סמל למאבק בקרטלי הסמים. הצעירים במקסיקו, המשתמשים ברשתות חברתיות לארגון המוני, קראו אמש לצעדות ענק בכיכר ה"זוקאלו" הסמוכה לארמון הנשיאות בדרישה דחופה למשילות וביטחון אישי. כוחות הביטחון הקיפו את הארמון במחסומי מתכת כבדים, מחשש להתפרעויות, על אף שהמארגנים התעקשו כי המחאה נועדה להיות לא אלימה. בסופו של דבר, המשטרה השתמשה בגז מדמיע ובאלות כדי לפזר את המפגינים, אבל אלה היו נחושים להישאר במקום במשך שעות ארוכות.