המשוררת הדתייה, סיון הר־שפי זכתה בפרס זלדה לשירה תשפ"ו בזכות ספרה "שיתין", שנכתב בעת המלחמה. כל הפרטים על הפרס, הנימוקים ומועד הטקס

המשוררת הדתייה סיון הר-שפי היא זוכת פרס זלדה לשירה לשנת התשפ"ו. הפרס, הניתן על שמה של המשוררת הירושלמית האהובה, זו השנה הרביעית, נוסד על ידי 'משיב הרוח', כתב העת לשירה יהודית ישראלית, עיריית ירושלים ומיזם 'יוצרים זיכרון'.

הר-שפי זכתה בפרס בעקבות ספרה "שיתין" שנכתב בעיצומם של ימי המלחמה, זהו ספרה השמיני של הר-שפי. השופטים בפרס היו פרופ' חמוטל בר־יוסף, ד"ר טפת הכהן ביק והמשורר שמואל קליין, ממייסדי "משיב הרוח".

נימוקי השופטים לזכייתה של הר-שפי

בנימוקי הפרס נכתב כי "טוב-לב אימהי אחראי, אצילות נפש, עדינות, חוכמה וענווה – תכונות לא דומיננטיות של הפרסונה בשירה הישראלית – אופפים את הקורא בשיריה של סיון הר-שפי בספר שלפנינו ובשירתה בכלל".

וכי "הספר 'שיתין' (הוצאת שתיים) משמיע קול של משוררת העומדת בליבה של מלחמה ומבקשת לקונן את כאבי האובדן והפגיעה באדם באשר הוא אדם. שיריה של סיון הר-שפי לא רק משקפים בכנות לא מתפשרת, בדייקנות ובאמינות את מה שמתחולל בעולמה הרגשי ובהשקפת עולמה הפרטיים, הם גם מעזים להדריך בעדינות את הקורא אל הדרך ללכת בה".

זוכי פרס משוררים בראשית דרכם

בפרס למשוררים בראשית דרכם יתחלקו המשוררת שירי פסל על ספרה "שרף" (הוצאת לוקוס) והמשורר אלי שטרן על ספרו "כמי שיש לו אור" (הוצאת דיבור המתחיל).

נימוקי השופטים לזכייתו של אלי שטרן

בנימוקי השופטים למתן הפרס לשטרן נכתב כי "ככותב המגיע מהעולם החרדי, שטרן מצליח ליטול את הקורא לבית המדרש הפרטי שלו, בית מדרש שמשלב את העולם הפנימי הסוער שבו עם העולב החיצוני שבעולם. שפתו היא שפת התנ"ך ושפת בית המדרש ובעזרתן הוא מצליח לשורר באמינות את שני צידי חייו. המשורר המתפלל 'שיתרכך אוטם שיר הלב' הכואב את התפילה והתורה שאין בהן שירה, ומהצד השני מזכיר לעצמו כל העת מאין ולאן: 'ורק שלא אחשוב שאני המעיין'. השפה השירית, המוסיקה והדימויים ('לצמוא גחלים על נייר') מייצרים שירה נוגעת, שעושה דבר בלב הקורא".

נימוקי השופטים לזכייתה של שירי פסל

בנימוקי השופטים למתן הפרס לפסל נכתב כי "פסל הצליחה להעמיד ספר שירה שלם, מלוטש ובשל. בשיר הקצר מאוד והמושלם 'גב אל הקיר' מתארת המשוררת את מאבקה עם מלאך החבלה: 'אֲנִי מַנִּיחָה /עַל צַוַּאר הַלַּיְלָה /אֶת תַּעַר הָאוֹר'. כמו אצל זלדה, הפנייה למקורות לא מייתרת את הקול האנושי האוניברסלי. במקרה זה של אישה, או כל אדם, העומדים על סף פרידה כואבת ומביאים רגעים אלו אל לשון השירה ואל הדף הכתוב כשהיופי נולד בספר הזה מתוך מכות חבלה."

מועד חלוקת הפרסים

הפרסים יחולקו במסגרת ערב מיוחד על שירת זלדה שייערך בספריה הלאומית בי"ד בכסלו, 4 בדצמבר.