שר החוץ האיראני ערקצ'י טען כי התקיפה הישראלית האחרונה על איראן הייתה גם "מכה לדיפלומטיה" וקבע כי העולם צריך להחליט בין דיפלומטיה לבין מערכה נוספת

שר החוץ של איראן, סיד עבאס ערקצ'י, אמר היום (ראשון), בפאנל מיוחד, כי לטענתו ה"תקיפה הצבאית האחרונה נגד איראן הייתה למעשה גם מתקפה על הדיפלומטיה". בדבריו, לא שלל עימות נוסף מול ישראל וארצות הברית ואמר: "יש שתי חוויות שאיתן העולם צריך לבחור – דיפלומטיה או עימות", כך מדווחת סוכנות "אירנא".

בתשובה לשאלה "לאן הולכת הדיפלומטיה לנוכח ההתקפה האמריקנית עליה? אמר ערקצ'י: "אני מאמין שהתקיפה הצבאית האחרונה נגד איראן, שבמידה מסוימת הייתה תקיפה על הדיפלומטיה, הפילה את הטיל הראשון של ארה"ב וישראל ישירות על שולחן המו"מ בין איראן לארה"ב. מצד אחד זה המצב, אך מצד שני, אותה מלחמה הוכיחה שאין דרך אחרת מלבד דיפלומטיה".

הוא הוסיף כי כעת, "הבקשות למו"מ עם איראן החלו מחדש" לאחר שהתברר שהשגת יעדיהם דרך כוח צבאי נכשלה. "אמרנו תמיד שאין פתרון צבאי לנושא הגרעין. הם ניסו, וראו שהפתרון הזה אינו נכון".

ערקצ'י הדגיש כי אין מצב שבו צד שלא קיבל את מבוקשו במלחמה "מו"מ הוא תהליך של תן וקח ומבוסס על אינטרסים הדדיים". לדבריו, איראן הוכיחה שהיא תמיד מוכנה לשוב למו"מ, וכי לא היא זו שעזבה את השולחן בעבר.

"אין פתרון מול איראן מלבד שפה של כבוד"

ערקצ'י הודה שאיראן סובלת ממשבר בתחום הפיננסי בעקבות הסנקציות במשך השנים "יש בעיות כלכליות, איני מכחיש", אך הוסיף "אבל הסנקציות לא הצליחו לשבור את רצוננו".

לדבריו, ארה"ב ומדינות אחרות צריכות להבין: "אין דרך לפתור בעיות מול איראן אלא בשפה של כבוד וקרדיט. אם ידברו איתנו בכבוד, יקבלו תשובה זהה. אם ידברו בשפה אחרת, גם לכך תהיה תגובה". הוא הזכיר את המו"מ המוצלח של 2013–2015 כדוגמה לשיח מכבד שהוביל לתוצאות.

בסיום דבריו אמר ערקצ'י כי העולם צריך ללמוד מההיסטוריה: "יש את ניסיון המשא ומתן של 2015, שהוביל להסכם שחגגו ברחבי העולם ועל ידי ארה"ב ויש את ניסיון המלחמה האחרונה"