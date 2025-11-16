שני ענקי תרבות הילדים, חני נחמיאס וקובי אשרת, משלבים כוחות ומוציאים לאור אלבום חדש לילדים. היום הם משחררים 4 שירים ראשונים מתוכו. האזינו

הזמרת והשחקנית חני נחמיאס משיקה היום (ראשון) אלבום חדש לילדים אותו היא הלחינה יחד עם קובי אשרת. האלבום החדש כולל 10 שירים מקוריים. היום לראשונה יוצאים לאור 4 שירים נבחרים שנותנים הצצה למגוון הנרחב של הפרויקט.

האלבום נקרא "חגיגה", וכולל שירים שנכתבו על ידי תמי ארמוני והולחנו ועובדו על ידי קובי אשרת. רוב השירים באלבום מבוצעים על ידי חני נחמיאס שמביאה את הקסם והחן האישיים שלה, ומספר שירים מבוצעים על ידי קובי אשרת בביצוע אישי ומרגש. השיר הסוגר את הפרויקט, הוא דואט משותף של חני וקובי יחדיו.

ארבעת השירים היוצאים לאור היום מציגים את המגוון הזה:

.1 "יש לי דודה" – בביצוע חני נחמיאס.

.2 "כמו הגיבורים שלי" – בביצוע קובי אשרת.

.3 "משחקים של בנות" – בביצוע חני נחמיאס.

.4 "למה" – בביצוע חני נחמיאס.

בתקופת המלחמה חני נחמיאס התראיינה לא מעט בתקשורת, בעיקר בעקבות השינוי בדעותיה הפוליטיות. בראיון לשרון גל, "הסכמי שלום מפונפנים הם ניירות שבדרך כלל זורקים לפח – זה מה שהם שווים. אני הייתי הכי בעד דו קיום, חיבקתי את הרעיון הזה ואפילו הלכתי לטקס יום הזיכרון המשותף עם הפלסטינים", אמרה.