חברת דילר בי אם די אינטרנשיונל בע"מ מודיעה היום (תאריך) על איסוף יזום של מוצר דגים קפוא. זאת בעקבות בדיקה שנערכה על ידי שירות המזון במשרד הבריאות, בה נמצא חיידק ליסטריה מונוציטוגנוס במוצר.
פרטי המוצר שיש להחזיר
שם המוצר: פילה פורל מומלח מעושן פרוס קפוא.
תכולה: אריזת 100 גרם.
יבואן: דילר בי אם די אינטרנשיונל בע"מ.
יצרן: "סנטה ברמור" (ברסט, בלארוס).
תאריך ייצור: 15/01/2025.
תאריך תפוגה: 15/01/2026 (שימו לב לתאריך זה על האריזה).
ברקוד: 4810168045586.
חיידק הליסטריה מונוציטוגנוס עלול לגרום למחלת ליסטריוזיס, שהיא מסוכנת במיוחד עבור אוכלוסיות בסיכון.
בחברה מבהירים כי לנשים הרות: החיידק עלול לגרום להפלות ולסיבוכים קשים. לקשישים ולבעלי מערכת חיסון מוחלשת החיידק עלול לגרום למחלה קשה וזיהומים חמורים.
הנחיית משרד הבריאות
צרכנים שרכשו את המוצר בתאריכים הרלוונטיים מתבקשים לא לצרוך אותו בשום אופן. יש להשליך את המוצר או להחזירו לנקודת הרכישה.
החברה פועלת כעת, בתיאום מלא עם משרד הבריאות, לאיסוף מיידי של כל יחידות המוצר מדרכי השיווק.
