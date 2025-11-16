החתונה המדוברת של נועה קירל ודניאל פרץ גררה בדיחות רבות, שלא הבהילו את הזוג כלל, שאף מגיבים אליהן ברשתות בחינניות ובהומור עצמי. עכשיו הם אפילו חושפים עוד רגע מביך שלא שמתם לב אליו

מה לא נאמר על חתונת השנה הכפולה של נועה קירל ודניאל פרץ? הרשת התמלאה בבדיחות וחיקויים, ואפילו חיקוי בארץ נהדרת. אבל אם יש משהו שהזוג יודע לקחת בחינניות זאת בדיחה על חשבונם. סרטונים מהחתונה ממשיכים לזרום בחשבונות הסושיאל של הזמרת, כמו גם תגובות לבדיחות.

רגע מביך ומצחיק נוסף אותו חשפה היום (ראשון) הזמרת, קשור דווקא לאימה, אילנה קירל. נראה שבמהלך החופה המרגשת והמתועדת ביותר במדינה, נרדמה לה הרגל. התופעה המוכרת והלא נעימה – דווקא ברגע המרגש של חופת ביתה.

צפו בתיעוד – אימה של נועה קירל מתמודדת באומץ במהלך החופה:

אין אימהות מסורות כמו אילנה קירל. במהלך החופה ניתן לראות בבירור כי היא סובלת מכאבי העקצוצים ברגל, אבל שומרת על חיוך וקומה זקופה. לאחר האירועים, סיפרה את המקרה לביתה, שהתפקעה מצחוק. ברור לגמרי שההומור העצמי של נועה הוא משפחתי.