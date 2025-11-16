יום אחרי השיחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין, סגן יו"ר הרשות הפלסטינית חוסיין א-שייח' נפגש עם נציג רוסיה ברשות, כשהשניים "דנו בהתפתחויות האחרונות – ובמיוחד במצב ברצועת עזה"

רוסיה ממשיכה בדיפלומטיה במזרח התיכון: סגן יו"ר הרשות הפלסטינית, חוסיין א-שייח', הודיע כי נפגש היום (ראשון) עם נציג רוסיה ברשות הפלסטינית, גוצ'ה בואצ'ידזה. בדבריו א-שייח' ציין כי השניים "דנו בהתפתחויות האחרונות בשטחים הפלסטיניים, ובמיוחד במצב ברצועת עזה".

הפגישה של הנציג הרוסי עם בכיר הרשות הפלסטינית מגיעה יום אחרי שיחת הטלפון שנערכה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין. על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, השיחה התקיימה ביוזמתו של הנשיא פוטין ובהמשך לסדרת שיחות שקדמו לה בתקופה האחרונה, שעסקו בנושאים אזוריים.

המאמצים הדיפלומטיים והשיחות עם הבכירים בישראל וברשות הפלסטינית בוצעו לקראת הצגת הצעת ההחלטה של רוסיה למועצת הביטחון של האו"ם, אשר לפי הדיווחים לא מתייחסת לנושא של פירוז חמאס מנשקו או להקמת כח בינלאומי לניהול הרצועה – וכן קוראת להקמת מדינה פלסטינית. במקביל דווח כי ארה"ב שינתה גם כן את הניסוח שלה להצעה באו"ם, שתכלול התייחסות ל"מתווה אפשרי" להקמת מדינה פלסטינית כחלק מתכנית רחבה יותר שתכלול גם נורמליזציה עם סעודיה.