מזל כהן, משתתפת ווארט, רגילה לעורר דיונים סוערים ברשת סביב התבטאויות שלה. הפעם מדובר בסוגייה מגדרית ומגזרית, לגבי עבודות הבית בהן אינה נוטלת חלק. צפו בתגובתה

מזל כהן ידועה בתור אושיית רשת שגוררת תגובות חלוקות מאוד. עוד בטרם השתתפותה בתוכנית השידוכים "ווארט" של רשת 13, היא מוכרת בזכות סערות רשת נוספות שקשורות להתבטאויותיה החריפות נגד בעלי משקל עודף, וטיפים שקשורים לתזונה, שאפילו משרד הבריאות התערב כדי להבהיר שהם לא נכונים (התפוח והגלידה, מצלצל לכם מוכר?).

כאמור, מזל כהן משתתפת בתוכנית "ווארט", וגם הפעם הצליחה לעורר דיון ברשתות החברתיות, הפעם סביב סוגייה מגדרית. אחרי שגולשים ביקרו את האמירות שלה כי היא לא לוקחת חלק בעבודות הבית, כהן מגיבה: "אני בוחרת לא לנקות לא לכבס ולא לבשל זה מתוך הבנה שבא לי להגשים את עצמי".

צפו – מזל כהן מגיבה לביקורת:

מזל כהן, משתתפת ווארט (באדיבות רשת 13)

כהן מגיבה לטענות נגדה ברשת, ואומרת: "אנחנו הנשים במגזר החרדי הוסללנו גם לפרנס, גם לעבוד בבית, גם ללדת כל שנה, ובסוף מה איתנו? איפה אנחנו? אם אני בוחרת לא לנקות לא לכבס ולא לבשל זה מתוך הבנה שבא לי להגשים את עצמי. זה עדיין לא הופך אותי לפחות נשית, פחות מוצלחת ופחות אמא. הייתי שמחה שיבואו להכיר את מזל ולא את מזל כהן שברשת".

התפוח והגלידה

אם בכל זאת לא זיהיתם את הסערה המדוברת, נזכיר כי בעבר התפרסמה מזל כהן בטיפ תזונתי שערורייתי. היא העלתה סרטון לרשתות החברתיות בו הסבירה כי אחרי ארוחה תעדיף קינוח גלידה, ולא תפוח – כי תפוח ייתקע בוושט וישחיר שם, ממש כמו שקורה לו באוויר הפתוח.

רבים מתחום התזונה הגיבו לה בנושא הזה, אבל התגובה הבולטת מכולם היא כמובן של משרד הבריאות, שהתערב כדי להבהיר – זה פשוט לא נכון.