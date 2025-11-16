הדור השני יוצא אתיופיה תופס מקום מרכזי במערכת החינוך עם עלייה מתמשכת בהישגים, אך לצד זאת נמשכים פערים בולטים ברווחה ובמערכת המשפט – כך עולה מנתוני הלמ״ס המתפרסמים לקראת חג הסיגד

נתוני השנה החולפת שפורסמו היום (ראשון) ע"י הלמ"ס מציגים תמונה רחבה של פריסת המגורים והמאפיינים הדמוגרפיים של הקהילה יוצאת אתיופיה בישראל. בסוף שנת 2024 מנתה האוכלוסייה 177.6 אלף תושבים, כאשר כ־44% מהם מתגוררים במרכז הארץ. נתניה היא העיר שבה מספר התושבים ממוצא אתיופי הוא הגבוה ביותר, עם 13.3 אלף איש, ואילו קריית מלאכי מובילה בשיעור התושבים ממוצא אתיופי מכלל האוכלוסייה – 13.8%. שיעור הילדים בקרב הקהילה גבוה במיוחד, 26.2%, מה שהופך אותה לאחת מהאוכלוסיות הצעירות בישראל.

יותר תלמידים במערכת החינוך

במערכת החינוך למדו בשנת תשפ"ד 34.3 אלף תלמידים ממוצא אתיופיה, כ-2.2% מכלל תלמידי החינוך העברי. חלקם של ילידי אתיופיה מבין כלל התלמידים ירד משמעותית בעשור האחרון, ומרבית התלמידים כיום משתייכים לדור השני. לצד העלייה בזכאות לבגרות, נרשמה גם עלייה בשיעור הפונים למסלולים טכנולוגיים, 46.4% לעומת 34.9% בכלל התלמידים בחינוך העברי

למרות השיפור בהישגים, רק 23.2% מבוגרי תיכון יוצאי אתיופיה ממשיכים ללימודי תואר ראשון בתוך שמונה שנים מסיום התיכון, פחות מחצי מהשיעור בכלל האוכלוסייה היהודית. רוב הסטודנטים יוצאי אתיופיה פונים למכללות אקדמיות, ורק 24% מהם לומדים באוניברסיטאות, שיעור נמוך משמעותית מהמקובל בכלל הסטודנטים. גם בתחומי הלימוד יש פער בולט, כאשר שיעור הלומדים מדעים מדויקים ו־STEM נמוך מאוד ביחס לשאר האוכלוסייה.

מספר משקי הבית של יוצאי אתיופיה עומד על 46.3 אלף. גודל משק הבית הממוצע גבוה משמעותית מזה של כלל משקי הבית היהודיים, 3.70 נפשות לעומת 2.99. שיעור המשפחות החד-הוריות גבוה במיוחד, 26% לעומת כ־13% בכלל המשפחות היהודיות. בנוסף שיעור הרווקים והרווקות בגילי 25–29 גבוה מאוד, בין היתר בשל גיל נישואים ממוצע גבוה יחסית.

הפערים ניכרים במיוחד במערכת הרווחה. בשנת 2024 היו רשומים 24.9 אלף ילידי אתיופיה ו-20.1 אלף מבני הדור השני, בשיעורים הגבוהים פי 2–2.4 מאלה שבשאר האוכלוסייה היהודית. כשני שלישים מהילידים הרשומים הם בעלי נזקקות מוגדרת, בעיקר בתחומי חסמים אישיים וקשיים במיצוי זכויות. שיעור המושמים במסגרות רווחה, בעיקר מסגרות קהילתיות, גבוה במיוחד בקרב בני הדור השני.

מערכת המשפט: ייצוג יתר בקרב בגירים

ב-2023 עמדו לדין במשפטים פליליים 886 יוצאי אתיופיה, כ־7.6% מכלל העומדים לדין בקרב יהודים ואחרים, שיעור גבוה בהרבה מחלקם באוכלוסייה. בקרב המבוגרים שיעור ההרשעה גבוה מעט מהאוכלוסייה היהודית. עם זאת, בקרב קטינים נרשם נתון מפתיע: שיעור ההרשעה נמוך משמעותית מזה של כלל הקטינים, במיוחד בעבירות אלימות.

בשנת תשפ"ד היו 2,182 ספורטאים פעילים ממוצא אתיופיה. רובם הגדול, 91.3%, מתאמנים בענפים קבוצתיים. הענף הבולט ביותר הוא כדורגל שבו משחקים 1,611 ספורטאים, 73.8% מכלל הספורטאים ממוצא אתיופיה.