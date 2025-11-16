לינוי אשרם ריגשה את בייג'ינג עם תרגיל מיוחד בתחרות SKY GRACE הבינלאומית, שנה לאחר שנעדרה ממנה בשל המלחמה. צפו בביצוע המלא

יש לה את זה: המתעמלת האומנותית הישראלית לשעבר לינוי אשרם, מדליסטית הזהב האולימפית מטוקיו 2020, הוזמנה כאורחת כבוד לתחרות הבין-לאומית SKY GRACE שהתקיימה אתמול בבייג'ינג, לצד אלופות אולימפיות נוספות מכל רחבי העולם. אשרם עלתה למזרן וביצעה תרגיל בהתעמלות אומנותית למול הקהל המריע, והוכיחה שפעם אלופה, תמיד אלופה.

צפו – לינוי אשרם בביצוע מרשים בתחרות SKY GRACE:

ההזמנה לתחרות הבינלאומית, מגיעה בטיימינג משמעותי, לאחר שבשנה שעברה נמנעה השתתפותה בתחרות בשל קיומה בקאטר, בימים של מלחמה.

אשרם, שזכתה להכרה עולמית כסמל של הצטיינות ישראלית בספורט, שיתפה את רגשותיה לאחר האירוע: "זה היה מרגש מאוד וכבוד גדול עבורי להיות מוזמנת כאורחת כבוד בבייג'ינג, ולייצג את המדינה שלנו לצד אלופות אולימפיות מכל העולם. בשנה שעברה, כשלא יכולתי להשתתף בגלל המדינה שאני אזרחית גאה שלה, הרגשתי כעס ואכזבה גדולה. לכן השנה, כשהוזמנתי שוב לא יכולתי להיות יותר מאושרת וגאה להגיע ולייצג אותנו".