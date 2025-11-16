המהומות במקסיקו נגד נשיאת מקסיקו היהודייה קלאודיה שיינבאום ממשיכות. הבוקר (ראשון) רוסס על ביתה כתבות נאצה, "יהודיה זו*ה". שר החוץ גדעון סער הביא תמיכה בציוץ בספרדית. "ישראל מגנה בתוקף את העלבונות האנטישמיים והסקסיסטיים שהופנו כלפי הנשיאה. אין מקום להתקפות כאלה בשיח הפוליטי. יש לדחות באופן חד משמעי את כל צורות האנטישמיות, בכל הקשר".
אמש פורסם כי מאות מפגינים מארגון דור ה-Z מפגינים במקסיקו מול משכנה של הנשיאה היהודייה קלאודיה שיינבאום, ולפי עדויות גם הצליחו לפרוץ למתחם. בית הנשיאות (המכונה הארמון הלאומי – Palacio Nacional) ממוקם בכיכר המרכזית של מקסיקו סיטי (זוקאלו – Zócalo), שהיא המוקד העיקרי למחאות והפגנות במדינה.
היא יהודיה כמו שאני פרו פלסטיני, שונאת ישראל קומונוסטית. אל תצאו להגן עליה, שהעם שלה יקח אותה למטה כמה שיותר מהר.12:10 16.11.2025
