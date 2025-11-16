המהומות במקסיקו נגד נשיאת מקסיקו היהודייה קלאודיה שיינבאום ממשיכות. הבוקר (ראשון) רוסס על ביתה כתבות נאצה, "יהודיה זו*ה". שר החוץ גדעון סער הביא תמיכה בציוץ בספרדית. "ישראל מגנה בתוקף את העלבונות האנטישמיים והסקסיסטיים שהופנו כלפי הנשיאה. אין מקום להתקפות כאלה בשיח הפוליטי. יש לדחות באופן חד משמעי את כל צורות האנטישמיות, בכל הקשר".

אמש פורסם כי מאות מפגינים מארגון דור ה-Z מפגינים במקסיקו מול משכנה של הנשיאה היהודייה קלאודיה שיינבאום, ולפי עדויות גם הצליחו לפרוץ למתחם. בית הנשיאות (המכונה הארמון הלאומי – Palacio Nacional) ממוקם בכיכר המרכזית של מקסיקו סיטי (זוקאלו – Zócalo), שהיא המוקד העיקרי למחאות והפגנות במדינה.

גל המחאה של הצעירים שמכנים את עצמם דור ה-Z מביע זעם על רמות הפשיעה והאלימות בהם נגועה המדינה, כשהטריגר למהומות הן רצח ראש עיריית אורואפן, קרלוס מנזו, שהיה סמל למאבק בקרטלי הסמים.

הצעירים במקסיקו, המשתמשים ברשתות חברתיות לארגון המוני, קוראים לצעדות ענק בכיכר ה"זוקאלו" הסמוכה לארמון הנשיאות בדרישה דחופה למשילות וביטחון אישי. כוחות הביטחון הקיפו את הארמון במחסומי מתכת כבדים, מחשש להתפרעויות, על אף שהמארגנים מתעקשים כי המחאה נועדה להיות לא אלימה. המשטרה משתמשת בגז מדמיע ובאלות כדי לפזר את המפגינים, אבל אלה נחושים להישאר במקום.