מתח בישיבת הממשלה: הדלת ננעלה עם תחילת הישיבה ושרי ממשלה שאיחרו בדקות ספורות נותרו בחוץ • השר סער שניסה להיכנס לאחר דקה אחת בלבד טען כי הגיע בזמן. לאחר עיכוב קצר, כל המאחרים הוכנסו והישיבה נפתחה כסדרה

בישיבת הממשלה הבוקר (ראשון) אירע עימות חריג לאחר שמזכירות הממשלה נעלה את הדלת בדיוק עם תחילת הישיבה, בהתאם להוראת ראש הממשלה. שורת שרים שאיחרו בדקות ספורות מצאו את עצמם מחוץ לחדר ונאלצו להמתין. ברשימת השרים שנותרו מחוץ לדלת בתחילת הישיבה: שר הביטחון ישראל כ"ץ, ניר ברקת, מאי גולן, קטי שטרית ווסרלאוף, יריב לוין, אבי דיכטר ואלי כהן.

השר גדעון סער איחר בדקה אחת בלבד, ולדבריו הגיע בדיוק בשעה היעודה. כאשר גילה שהדלת ננעלה, הגיב בזעם. עם פתיחת הדלת, סער נכנס בכוח, הזיז את דובר ראש הממשלה ואמר: "הגעתי ב-11 בדיוק".

מחוץ לחדר נרשמה מתיחות בין השרים המאחרים. השר לוין תהה מדוע סער הוכנס בעוד הוא ושרים נוספים נותרו בחוץ. גם השרה מאי גולן הביעה תרעומת על כך שהדלת לא נפתחה מיידית. השר אלי כהן הצטרף גם הוא לרשימת המאחרים שנותרו בחוץ עד לפתיחת הדלת מחדש. לאחר מספר דקות, כל השרים שהגיעו באיחור הוכנסו לחדר והישיבה נפתחה כסדרה.

בשל איחורים והיעדרויות חוזרות של שרים בשבועות האחרונים, ראש הממשלה הנחה על החמרת נהלי המשמעת בישיבות הממשלה. לפי ההנחיות החדשות, שר שיאחר או ייעדר ללא אישור לא יוכל להעלות הצעת החלטה בתחום משרדו בשבוע שלאחר מכן. בנוסף, שר שיאחר או ייעדר פעמיים בלי אישור עלול להיאסר לנסיעות עבודה לחו״ל מטעם המדינה, בהתאם לשיקול דעת ראש הממשלה.