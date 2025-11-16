7 שנים אחרי הסיבוב הקודם, ו-18 שנה מאז עלו יחד לראשונה: שלומי שבת ופבלו רוזנברג שוב מאחדים כוחות וחוזרים לבמות עם מופעם האייקוני

שלומי שבת ופבלו רוזנברג, שניים מהזמרים האהובים בישראל, חוזרים להופיע יחד אחרי שבע שנים של הפסקה. המופע המשותף האייקוני יעלה שוב לבמות, מלווה ב-10 נגנים מקצועיים, ויביא לקהל את מיטב הלהיטים מכל הזמנים. שלומי שבת: "מתרגש לחזור לסיבוב הופעות עם פבלו חברי היקר".

משנת 2007 ועד הקורונה

המסע המשותף של שלומי שבת ופבלו רוזנברג החל כבר בשנת 2007. המופע הראשון הפך במהרה להצלחה מסחררת, רץ על הבמות במשך כשנתיים והונצח באלבום לייב שזכה לפופולריות רבה.

ב-2019 חזרו השניים להופיע יחד, שוב בהצלחה גדולה, אך מגפת הקורונה קטעה את הסיבוב כעבור שנה בלבד.

עוד באותו נושא כבוד ענק: לאה ושלומי שבת נבחרו לזוכי פרסי אקו"ם למפעל חיים 08:00 | שיר לוי 2 0 😀 👏

מופע הבכורה עם 6,000 צופים

מופע הבכורה של הסיבוב החדש יתקיים במוצאי שבת, 17 בינואר, בהיכל תוצרת הארץ – אקספו תל אביב. האירוע צפוי למשוך כ-6,000 צופים, שייהנו משילוב של להיטים קלאסיים כמו "מלדיטה לונה", "בגלל הרוח", "אל תדאגי לי אמא", "אבא", "בין ערביים", "מתוקים", "נר על החלון" ו"ואני שר".

המופע מגיע בתקופה של החלמה לאומית, עם שובם של חטופים חיים ותקווה לימים טובים יותר, ומבטיח לאחד לבבות דרך מוזיקה משמחת.

שלומי שבת: "מוזיקה טובה לאחד לבבות"

שלומי שבת מסר: "מתרגש לחזור לסיבוב הופעות עם פבלו חברי היקר. עכשיו כשקצת חזרנו לנשום וקיבלנו בשורות טובות, אין כמו מוזיקה טובה לאחד לבבות ולשמח את עם ישראל."

פבלו רוזנברג: "הזוגיות הארוכה בחיי"

פבלו רוזנברג הוסיף: "אין מאושר ממני לעלות שוב לבמות עם שלומי, שותפי הנצחי, הזוגיות הארוכה בחיי… מרגיש שזה הזמן הנכון והמקום לתת לכם את הלב, הנשמה והשמחה דרך המוזיקה שלנו."

המופע צפוי להיות אחד האירועים המוזיקליים הבולטים של השנה, עם דגש על שמחה, אחדות והלהיטים שכבשו את ישראל.