יו"ר וועדת חוקה שמחה רוטמן הגיב לפסיקת בג"ץ שפסל את מועמדתו של השופט אשר קולא אך אישר כי לוין הוא הסמכות להחליט על החוקר: "תודה לגלי בהרב מיארה על ההדגמה המושלמת של נחיצות החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה"

דבריו המלאים: " מי היה מאמין? עוד עמדה שהגישה היועצת המשפטית לממשלה, "הפרשן המוסמך של החוק", שחוסמת את הממשלה מלקבל ייצוג אותנטי דבר יום ביומו, נדחתה על ידי בית המשפט. עמדה שהוגשה בניגוד עניינים אישי ומוסדי והתעלמה מהמילים שאשכרה כתובות במפורש בחוק".

"ולא, זה שעמדתו של לוין לא התקבלה במלואה לא רלוונטי בכלל. אם לוין היה חוסם בבריונות ובניגוד עניינים עמדה המנוגדת לדעתו, היה אפשר לדמות בין המקרים. היועצת עסקה בחקירה בניגוד עניינים. סירבה לפסול את עצמה במשך זמן רב. ניסתה להתערב בזהות מי שיחליף אותה, גם זה בניגוד עניינים, וממשיכה גם ברגעים אלה להלך אימים על חוקרי המשטרה.מחר בשעה 9, דיון שני בחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה שהגשתי. ותודה לגלי בהרב מיארה על ההדגמה המושלמת של נחיצות החוק".

כזכור בג״ץ קבע שהיועצת המשפטית לממשלה מנועה מלעסוק בחקירת הדלפת הסרטון משדה תימן, אך ביטל את החלטת השר לוין למנות את נציב תלונות הציבור על שופטים כמחליף. בית המשפט קבע כי אכן נדרש גורם חיצוני ובלתי מעורב שיפקח על החקירה, אך הדרך שבה השר ניסה למנות את השופט קולה חרגה מהסמכות ופגעה בעצמאות מערכת האכיפה. בהתאם לכך, החקירה תימשך, אך תחת פיקוח שייקבע על ידי היועמ"שית ולפי כללי ניגוד העניינים, ולא על ידי מינוי פוליטי מבחוץ.