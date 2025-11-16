לאחר הכרעת בג״ץ בפרשת הפצ"רית, ח״כ בוארון מברך על ההחלטה ומבקר בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות

ח״כ אביחי בוארון הגיב היום (ראשון) לפסק הדין בפרשת הפצ"רית, וציין כי ההכרעה מהווה לדבריו "ניצחון גדול לכל מי שהאמת והצדק חשובים לו". בוארון התייחס לכך שבית המשפט קיבל את עמדתו ועמדת ארגון "לביא", שלפיה שר המשפטים הוא הסמכות היחידה למנות את הגורם שינהל את החקירה.

לדבריו, אין לו ספק כי השר יריב לוין "ימנה גורם ראוי ביותר שירד לחקר האמת וימצה את הדין עם כלל המעורבים". בוארון ניצל את ההחלטה כדי לתקוף את היועצת המשפטית לממשלה, ואמר כי "זו לא הפעם הראשונה ולא השנייה שבג״ץ קובע שעמדת היועצת המשפטית לממשלה שגויה, מה שמלמד שמלבד היותה גורם פוליטי, היא פשוט רשלנית וחובבנית".

עוד באותו נושא שקמה ברסלר מוצאת נחמה: "לוין שיקר בתצהיר לבג"ץ" 10:53 | משה כהן 2 1 😀

בסיום דבריו קרא בוארון לפרקליטות "לכבד את פסק הדין ולהסיר את ידיה מיידית מחקירת הפצ"רית", לטענתו, כדי לאפשר לחקר האמת להתקיים ללא הפרעה.