ח״כ אביחי בוארון הגיב היום (ראשון) לפסק הדין בפרשת הפצ"רית, וציין כי ההכרעה מהווה לדבריו "ניצחון גדול לכל מי שהאמת והצדק חשובים לו". בוארון התייחס לכך שבית המשפט קיבל את עמדתו ועמדת ארגון "לביא", שלפיה שר המשפטים הוא הסמכות היחידה למנות את הגורם שינהל את החקירה.
לדבריו, אין לו ספק כי השר יריב לוין "ימנה גורם ראוי ביותר שירד לחקר האמת וימצה את הדין עם כלל המעורבים". בוארון ניצל את ההחלטה כדי לתקוף את היועצת המשפטית לממשלה, ואמר כי "זו לא הפעם הראשונה ולא השנייה שבג״ץ קובע שעמדת היועצת המשפטית לממשלה שגויה, מה שמלמד שמלבד היותה גורם פוליטי, היא פשוט רשלנית וחובבנית".
בסיום דבריו קרא בוארון לפרקליטות "לכבד את פסק הדין ולהסיר את ידיה מיידית מחקירת הפצ"רית", לטענתו, כדי לאפשר לחקר האמת להתקיים ללא הפרעה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
שמיר
את הסייען מעניינים האמת והצדק.12:23 16.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר